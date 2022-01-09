ارتفاع جدي بعدد الإصابات بكورونا في أم الفحم وكفر قرع

سُجّلت إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في بلدتي أم الفحم وكفر قرع، في اليومين الأخيرين، إلى جانب تسجيل ارتفاع مقلق بعدد الإصابات في بلدات عربية والإعلان عن دخول عدد منها إلى الدائرة الحمراء لشارة كورونا.

وأفاد مكتب الناطق بلسان بلدية أم الفحم أن ارتفاع كبيرا وخطيرا طرأ على عدد الإصابات النشطة في المدينة، إذ وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا، لغاية أول من أمس الجمعة، إلى 75 حالة فعلية في، فيما شخصت 20 حالة جديدة، الجمعة، بينما علامة المؤشر الضوئي لكورونا وصلت إلى أصفر 5.5 يقترب من البرتقالي، أما عدد الذين تلقوا التطعيم فهي: الوجبة الأولى 35235 شخصا والوجبة الثانية 30024 شخصا والوجبة الثالثة 15177 شخصا. وبلغ عدد الإصابات الكلي بكورونا منذ البداية ولغاية الجمعة إلى 10014 إصابة في أم الفحم.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن عدد الإصابات بعدوى كورونا في كفر قرع بلغ 45 خلال اليومين الأخيرين.

هذا، وشددت الدوائر الصحية على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والحصول على التطعيمات للوقاية من عدوى كورونا، محذرة من انتشار سريع للمتحورة الجديدة "أوميكرون" التي بدأت بالتغلغل بين الناس، إذ ازدادت أعداد المُصابين في البلاد بشكلٍ مُقلق، في الأيام الأخيرة.