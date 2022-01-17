وقفة احتجاجية في الناصرة إسنادًا للأسير أبو حميد ودعما لأهالي النقب

نظم الحراك النصراوي الفلسطيني، مساء اليوم، الإثنين، وقفة احتجاجية ضد ممارسات السلطات الإسرائيلية في النقب ونصرة للأسير ناصر أبو حميد.

وردد المشاركون في التظاهرة شعارات نصرة للنقب الذي يشهد هجمة إسرائيلية شرسة في سياق محاولات الاقتلاع والتهجير، على غرار: "شعبي قرر شعبي حر التهجير ما يمر"، "من الناصرة تحية للنقب الأبية".

كما هتف المتظاهرون مرددين الشعارات المساندة للأسير ناصر أبو حميد، الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا في مستشفى "برلازي"، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الأسير أبو حميد؛ كما رفعوا الشعارات المؤيدة لقضية النقب، وضد أعمال التجريف بأراضي الأطرش وما تلاها من قمع وهجوم وحشي على المتظاهرين، وضدّ التهجير المخطّط، والتي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضه.

(أ ب)

وكانت الشرطة قد مارست بالأمس ضغوطات على ناشطين في الحراك النصراوي الفلسطيني، في محاولة لردعهم عن تنظيم مظاهرات مؤيدة لقضيتي الأسرى والنقب، وقد فرضت الحبس المنزلي على بعض منهم.

ولم يردع ذلك العشرات من ناشطي الحراك من تحدي الشرطة والبرد القارص والمشاركة في التظاهرة، وزادتهم إصرارا على الحضور بالعشرات كما قال الأسير المحرر، قدري أبو واصل، أحد المشاركين في التظاهرة لموقع "عرب 48".

يشار إلى أن حراك "نشطاء من أجل الأسرى" نظم أول أمس، السبت، وقفة مماثلة في ساحة عين العذراء بالناصرة دعما للأسير أبو حميد ودعما للنضال الذي يخوضه أهالي النقب.