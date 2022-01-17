  2. محليات
  3. أخبار محلية

وقفة احتجاجية في الناصرة إسنادًا للأسير أبو حميد ودعما لأهالي النقب

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 18:44

وقفة احتجاجية في الناصرة إسنادًا للأسير أبو حميد ودعما لأهالي النقب
من الوقفة الاحتجاجية في الناصرة ("عرب 48")
تحرير: محمود مجادلة
زكريا حسن زكريا حسن

نظم الحراك النصراوي الفلسطيني، مساء اليوم، الإثنين، وقفة احتجاجية ضد ممارسات السلطات الإسرائيلية في النقب ونصرة للأسير ناصر أبو حميد.

وردد المشاركون في التظاهرة شعارات نصرة للنقب الذي يشهد هجمة إسرائيلية شرسة في سياق محاولات الاقتلاع والتهجير، على غرار: "شعبي قرر شعبي حر التهجير ما يمر"، "من الناصرة تحية للنقب الأبية".

كما هتف المتظاهرون مرددين الشعارات المساندة للأسير ناصر أبو حميد، الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا في مستشفى "برلازي"، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الأسير أبو حميد؛ كما رفعوا الشعارات المؤيدة لقضية النقب، وضد أعمال التجريف بأراضي الأطرش وما تلاها من قمع وهجوم وحشي على المتظاهرين، وضدّ التهجير المخطّط، والتي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضه.

(أ ب)

وكانت الشرطة قد مارست بالأمس ضغوطات على ناشطين في الحراك النصراوي الفلسطيني، في محاولة لردعهم عن تنظيم مظاهرات مؤيدة لقضيتي الأسرى والنقب، وقد فرضت الحبس المنزلي على بعض منهم.

ولم يردع ذلك العشرات من ناشطي الحراك من تحدي الشرطة والبرد القارص والمشاركة في التظاهرة، وزادتهم إصرارا على الحضور بالعشرات كما قال الأسير المحرر، قدري أبو واصل، أحد المشاركين في التظاهرة لموقع "عرب 48".

يشار إلى أن حراك "نشطاء من أجل الأسرى" نظم أول أمس، السبت، وقفة مماثلة في ساحة عين العذراء بالناصرة دعما للأسير أبو حميد ودعما للنضال الذي يخوضه أهالي النقب.

بودكاست عرب 48

#الحراك النصراوي الفلسطيني
#النقب
#الأسير ناصر أبو حميد

وقفة احتجاجية في الناصرة إسنادًا للأسير أبو حميد ودعما لأهالي النقب

وقفة احتجاجية في الناصرة إسنادًا للأسير أبو حميد ودعما لأهالي النقب

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: 3 إصابات جرّاء شجار
النقب: 3 إصابات جرّاء شجار

2022-01-17

بعد إيقافها بذريعة المظاهرات: إعادة خطوط الحافلات لقرى النقب البدوية
بعد إيقافها بذريعة المظاهرات: إعادة خطوط الحافلات لقرى النقب البدوية

2022-01-17

"عدالة" يطالب بجلسة محكمة طارئة ضد محطة المسكوبية في الناصرة
"عدالة" يطالب بجلسة محكمة طارئة ضد محطة المسكوبية في الناصرة

2022-01-17

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

2022-01-16
القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

2022-01-16
أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

2022-01-16
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

2022-01-16
جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

2022-01-16