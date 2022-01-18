إضراب صفوف السوابع في مدرسة اسكندر بأم الفحم

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة اسكندر فوق الابتدائية بمدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء، عن إضراب صفوف السوابع، يوم غد الأربعاء.

وقالت اللجنة إن "هذا القرار بناء على توجهاتنا السابقة والعديدة لعدة مسؤولين ومؤسسات وآخرها كان رسالة بُعثت لرئيس البلدية، د. سمير صبحي، أوضحنا من خلالها توجهاتنا السابقة، مُطالبين بأبسط حقوق أبنائنا، وهي الأمن والأمان بعد حريقين نشبا داخل الصفوف نتيجة خطأ تقني في منظومة الكهرباء، وبعد تقارير الفحص التي بينت أن الخطر ما زال قائما، إلا أنه لم نتلق آذانا صاغية، ولم يتم العمل على الموضوع، ولم نتلق إلا مماطلات ووعودات، تم إرفاق كل التقارير بالرسائل. ومن هنا كان لا بد أن نتخذ هذا الإجراء من أجل ضمان سلامة أبنائنا بشتى الطرق والوسائل المُتاحة لنا كلجنة أولياء أمور".

وأضافت اللجنة أنه "نعلن أمام الأهالي، ومن باب المسؤولية التي وُكِلنا بها، سيبدأ الإضراب بطبقة الصفوف السابعة، الطبقة المتضررة من الحريق الأخير، مع إمكانية تمديد أيام الإضراب، وإضافة طبقات أخرى إن لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة، في سبيل تهيئة بيئة آمنة لأبنائنا داخل المدرسة. واثقون أنكم ستأخذون هذا الأمر على محمل الجد بعكس ما أخذت الجهات المسؤولة. صحيح أن التعليم هو من الأولويات، لكن سلامة أبنائنا على رأس الهرم".