4911 إصابة نشطة بكورونا في الناصرة

يستدل من المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات النشطة بعدوى كورونا في مدينة الناصرة، بلغ 4911 إصابة، لغاية صباح اليوم الإثنين.

والناصرة حمراء، وفقا لخطة "رَمزور"، وهي الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا.

وعلى الرغم من الانتشار الجدي والمقلق للمتحورة الجديدة "أوميكرون" في الناصرة، إلا أنه لم تصدر البلدية أو قسم الصحة أي معلومات أو توجيهات وإرشادات للمواطنين من أجل الالتزام بالتعليمات الصحية والوقاية من عدوى كورونا، حديثا.

وحذرت الدوائر الصحية والهيئة العربية للطوارئ من الاستهتار بالتعليمات الصحية للوقاية من كورونا في المجتمع العربي، وانعكاس الارتفاع الحاد في عدد الإصابات على عدد الحالات النشطة في البلدات العربية، مناشدة المواطنين بالتشديد على اتباع التعليمات وسبل الوقاية من عدوى كورونا.

وشددت الدوائر الصحية على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والحصول على التطعيمات للوقاية من عدوى كورونا، محذرة من انتشار سريع للمتحورة الجديدة "أوميكرون" التي بدأت بالتغلغل بين الناس، إذ ازدادت أعداد المُصابين في البلاد بشكلٍ مُقلق، في الأيام الأخيرة.

يذكر أن محطات التطعيم ضد فيروس كورونا، ومحطات الفحوصات في البلاد، تستقبل الراغبين بالحصول على التطعيم، والراغبين بإجراء الفحوصات.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة دنماركية نشرت، مطلع العام الجاري، أجراها باحثون في معهد الإحصاء بجامعة كوبنهاغن أن "أوميكرون" المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تتمتّع بقدرة أكبر على مراوغة مناعة الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس، أكثر من المتحورة "دلتا"، ممّا يساعد في تفسير سبب انتشارها بسرعة أكبر.