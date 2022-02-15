اللجنة الشعبية في شفاعمرو تدعو لمنع زيارة "إم ترتسو"

طالبت اللجنة الشعبية في مدينة شفاعمرو، مساء أمس الإثنين، رئيس البلدية عرسان ياسين، بـ"إجبار الشرطة على منع الزيارة الاستفزازية التي ستقوم بها المجموعة العنصرية المتطرفة المعروفة بعدائها للعرب 'إم ترتسو' يوم الجمعة 25 شباط/ فبراير الجاري".

وحذرت من أنه إذا لم يتم ذلك "ستكون كلمة أخرى لجماهير شفاعمرو".

وقالت اللجنة الشعبية إنه "من المعلوم أن هذه المجموعة من أخطر المجموعات الصهيونية الفاشية الداعمة للعنصرية والكراهية، والتي تُمعنُ تحريضًا ضد المواطنين العرب، وتدعم خطط تهجيرهم".

وأكدت أن "هذه الزيارة تأتي في سياق الهجمة الصهيونية للتنظيمات المتطرفة على جماهيرنا الفلسطينية بدعم من الحكومة الفاشية، حيث كانت الاعتداءات على أهلنا في النقب وفي الشيخ جراح، واليوم يخططون لاستفزاز أهلنا في شفاعمرو، ضمن محاولة تشويه تاريخ البلدة وصهينتها لنزع شرعية وجودنا على أرضنا وفي بلدنا."

واستنكرت اللجنة الشعبية "قيام بعض الشخصيات، التي لا تمثّل إلا نفسها، بالمشاركة في هذا الحدث المعيب وال مُسِيء لبلدنا وشعبنا، وتراه معيبًا في حق تاريخ البلد، وضربًا لثوابتها".

وختمت اللجنة الشعبية بالقول إن "شفاعمرو على العهد كما كانت في الماضي، تقاوم هذه المخططات، وستمنع هذه الزيارة بوحدة أهاليها، والتاريخ يشهد بشجاعة أهل البلد بالتصدي".