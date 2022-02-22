الطيرة: إجبار مواطن على إزالة جدار من الصفيح

أجبرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء - لواء المركز، مواطنا من الطيرة على تفكيك جدار أقامه من ألواح الصفيح على أرضه في منطقة السهل، شرقي المدينة، اليوم الثلاثاء.

وقام صاحب الأرض بتفكيك الجدار بعد أن تسلم إنذارا بفرض غرامة مالية باهظة إذا لم يقم بإزالة الجدار خلال يومين.

ومنعت السلطات إقامة جدارات في المنطقة بذريعة أنها أرض زراعية وتقع تحت خط الكهرباء.

وتعاني المنطقة الشرقية بالطيرة من أوامر هدم وإخلاء، إذ تلاحق السلطات أصحاب البيوت والمحال التجارية في الآونة الأخيرة، بذريعة أن المنطقة زراعية، وغير مخصصة لبناء المساكن.

وقال صاحب الأرض لـ"عرب 48" إن "السلطات تلاحقنا، ومنعتنا من تسييج أراضينا الخاصة، وهذا غير معقول".

وأضاف أنه "ماذا يضير السلطات أن نسيّج الأرض، وكيف يمكننا التعرف على حدود أرضنا، وألا يكفي أننا نمنع من البناء على أرضنا الخاصة؟ وللأسف يمنعوننا من وضع أي شيء على أرضنا، يريدونها أراض قاحلة، ليسيطروا عليها مع مرور الوقت".