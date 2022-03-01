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إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بكفر كنا

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 07:21

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بكفر كنا
كفر كنا، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب (25 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى نقل شاب لمحطة مؤسسة "نجمة داود الحمراء، إثر تعرضه لإصابة خطيرة من جراء عيارات نارية أطلقها مجهول عليه.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ونقله بواسطة سيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بوريا" بالقرب من مدينة طبرية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن أسبابها واعتقال مطلق النار.

14 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2022

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية لا يشمل ضحايا الجرائم في هضبة الجولان العربي السوري والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 14 قتيلا، وهُم: حسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام الماضي 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

هذا، وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

بودكاست عرب 48

#كفر كنا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#ضحايا
#إصابات

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