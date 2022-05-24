مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

قُتل الفتى ‎إدريس أبو القيعان (16 عاما)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وكان الفتى قد أصيب، بعد منتصف الليل، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار اندلع في حي 10 بقرية حورة، بحسب ما أفادت الشرطة في بيان لها لوسائل الإعلام.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن الشجار، وتوجهت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لفتى مصاب، ونقلته على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، إذ أعلن الطاقم الطبي لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته.

ضحية الجريمة إدريس أبو القيعان

31 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 31 قتيلا، وهم: إدريس أبو القيعان من حورة، هاني مصراتي من جلجولية، فراس الرفاعي من يافا، مازن ماهر زكور من عكا، بكر عاصلة من عرابة، ريما خديجة من قلنسوة، نور فوزي قشقوش من قلنسوة، وسمير عمر من طوبا الزنغرية، مياس خطيب من الطيرة، وأمير سعيد بيادسة من جت المثلث، ومحمد ديب من يافا، وعبد الرحيم عبد اللطيف سلامة من قلنسوة، وصالح أنور عليقة من الفريديس، وجلال عبد القادر أبو غليون من تل السبع، ورزان عباس من كفر كنا، وعبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.