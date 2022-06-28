مصرع سمير دهامشة من كفر كنا غرقا في سلوفاكيا

لقي الشاب سمير قاسم دهامشة من قرية كفر كنا مصرعه غرقا في دولة سلوفاكيا، اليوم الثلاثاء.

ونعى د. قاسم مصطفى دهامشة وإخوانه ابنهم بالقول إنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا، اليوم، نبأ وفاة ابننا الشاب سمير قاسم دهامشة، إثر حادث غرق في سلوفاكيا، غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ضحية الغرق سمير دهامشة

وأعلنت عائلة الفقيد أن مراسم الجنازة والدفن ستتم خارج البلاد.

وفي قرية الفريديس، أعلن عن وفاة الشاب مراد نبهان مرعي (25 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء، والذي كان قد تعرض للغرق في البحر في منطقة الطنطورة، يوم الجمعة الماضي، وكان بحالة بالغة الخطورة، فارق على إثرها الحياة صباح اليوم.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ بدء موسم السباحة في البلاد، يوم 8 نيسان/ أبريل 2022 ولغاية اليوم، لقي 13 شخصا مصارعهم في حوادث الغرق في البلاد، وأصيب العشرات، فيما وصفت حالتان بالخطيرتين، و10 حالات متوسطة، و47 إصابة طفيفة.