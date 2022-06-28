  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع سمير دهامشة من كفر كنا غرقا في سلوفاكيا

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 15:14

مصرع سمير دهامشة من كفر كنا غرقا في سلوفاكيا
منظر عام في كفر كنا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب سمير قاسم دهامشة من قرية كفر كنا مصرعه غرقا في دولة سلوفاكيا، اليوم الثلاثاء.

ونعى د. قاسم مصطفى دهامشة وإخوانه ابنهم بالقول إنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا، اليوم، نبأ وفاة ابننا الشاب سمير قاسم دهامشة، إثر حادث غرق في سلوفاكيا، غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ضحية الغرق سمير دهامشة

وأعلنت عائلة الفقيد أن مراسم الجنازة والدفن ستتم خارج البلاد.

وفي قرية الفريديس، أعلن عن وفاة الشاب مراد نبهان مرعي (25 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء، والذي كان قد تعرض للغرق في البحر في منطقة الطنطورة، يوم الجمعة الماضي، وكان بحالة بالغة الخطورة، فارق على إثرها الحياة صباح اليوم.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ بدء موسم السباحة في البلاد، يوم 8 نيسان/ أبريل 2022 ولغاية اليوم، لقي 13 شخصا مصارعهم في حوادث الغرق في البلاد، وأصيب العشرات، فيما وصفت حالتان بالخطيرتين، و10 حالات متوسطة، و47 إصابة طفيفة.

بودكاست عرب 48

#سمير دهامشة
#كفر كنا
#سلوفاكيا
#حوادث الغرق

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إلغاء قرار إعدام فداء كيوان في الإمارات
إلغاء قرار إعدام فداء كيوان في الإمارات

2022-06-28

إصابة بالغة الخطورة لعامل في تل أبيب
إصابة بالغة الخطورة لعامل في تل أبيب

2022-06-28

احتجاجات المعلمين: "تصعيد الإجراءات لرفع مستوى الأجور"
احتجاجات المعلمين: "تصعيد الإجراءات لرفع مستوى الأجور"

2022-06-28

الأكثر قراءة

12 وفاة و260 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

12 وفاة و260 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

2022-06-27
حماس تعلن

حماس تعلن "تدهور" صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها

2022-06-27
تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة: حل الكنيست الأربعاء وموعدان مقترحان للانتخابات

تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة: حل الكنيست الأربعاء وموعدان مقترحان للانتخابات

2022-06-27
ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

2022-06-27
النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

2022-06-27