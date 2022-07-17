جرائم الإتاوة: اعتقال أشخاص يُشتبه بتورّطهم بإضرام نار بحافلات

اعتقلت الشرطة، 11 شخصا من مدينة سخنين وقرية طوبا الزنغرية، 8 من بينهم اعتُقلوا، اليوم الأحد، للاشتباه بتورّطهم في عمليات إضرام النار في جرائم ارتُكبت شماليّ البلاد، خلال الشهر الماضي، ويُشتبه بأنّ لها صلة بمنظمة إجرامية تبتزّ شركات في الشمال، تحت تمويه لعمل شركة حراسة، وذلك من أجل إجبارها على دفع الإِتاوة (الخاوة).

وقال الشرطة في بيان إنه "يُنسب للمشتبهين الثلاثة (ثلاثة من المعتقلين الـ11)، وهم في الـ20 من أعمارهم، حوادث الحرق المتعمد في محطة صفد المركزية، وحوادث إضرام نار أخرى في أنحاء منطقة الشمال في الشهر الماضي وتمّ تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق في المحكمة، حتى يوم الثلاثاء المقبل".

وأشار البيان إلى أنه "بحسب الاشتباه، فإن الثلاثة قاموا بعمليات عن طريق منظمة إجرامية، تبتز (الشركات من أجل الحصول على ) رسوم (الإتاوة) من الشركات في الشمال، تحت تمويه لعمل شركة حراسة".

وفي الحادي عشر من حزيران/ يونبو الماضي، احترقت 18 حافلة بالكامل، بعد اندلاع نيران ضخمة فيها، في المحطة المركزية في مدينة صفد. وعُلم أن جميع الحافلات المتضررة تابعة لشركات العفيفي من الناصرة وشركة "نتيفي إكسبرس" المملوكة للجهة ذاتها.

وأفادت طواقم الإطفاء بأنها عمدت إلى إطفاء الحافلات، وحماية أخرى إضافية كانت متوقفة في الموقع، ولم تقع إصابات في الحادث آنذاك.

أغراض قالت الشرطة إنها ضبطتها

وذكرت الشرطة في بيانها أن "ثلاثة مشتبه بهم، من سكّان طوبا الزنغرية، تمّ القبض عليهم وهم في طريقهم إلى (جريمة) حريق متعمد أخرى، بحوزتهم ’أغراض لإضرام النار’ في سيارتهم"، موضحة أنه "بعد إلقاء القبض على المشتبهين الثلاثة، تمّ إلقاء القبض على 8 مشتبهين آخرين لتورطهم في إضرام النار".

خلال محاولة إضرام النيران التي التهمت الحافلات بصفد (أرشيفية)

وقال البيان إن "نشاطا سريًّا قام به أفراد شرطة الشمال أدى إلى توقيف السيارة التي تواجد بها المشتبه بهم الثلاثة، وهم من سكان طوبا الزنغرية أثناء قيادتهم بالقرب من مفرق ’عميعاد’ مساء يوم الجمعة (الماضي)"، مضيفا أنه "أثناء التفتيش في السيارة، تمّ ضبط ’أغراض لإضرام النار’ والتي تضمنت؛ مواد قابلة للاشتعال، وأغراض مراقبة وسطو، ومصابيح، ولوحات ترخيص مزيفة، وقفازات، وملابس للتغيير".

وذكر البيان أنه "بعد التحقيق مع الثلاثة، داهمت قوات الشرطة عددًا من الأهداف في قرية طوبا الزنغرية ومدينة سخنين صباح يوم الأحد، وألقت القبض على 8 مشتبهين آخرين للاشتباه في تورطهم في عمليات إضرام النار والمساعدة في الجريمة، وفي وقت لاحق ستتمّ إحالتهم للمحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".