آليات السلطات الإسرائيلية تقتحم وتقتلع الخيام في ضاحية 11 برهط

هدمت آليات وجرافات "سلطة أراضي إسرائيل"، بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الخميس، الخيام التي نصبها الأهالي في ضاحية 11 بمدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، احتجاجا على أزمة السكن الخانقة.

وأفاد شهود عيان أن القوات جاءت بهدف توفير الحماية خلال اقتلاع وتجريف كافة الخيام التي أقيمت من خلال النضال الشبابي في رهط، في الأيام الأخيرة.

ومنعت الشرطة الأهالي من الاقتراب من المكان، وفرضت طوقا على منطقة الخيام، في حين سوّت الجرافات الخيام بالأرض.

ويوم الإثنين الماضي، اعتقلت الشرطة خمسة شبان من عائلة أبو زايد في رهط، بشبهة "بناء خيام على أراضي الدولة بدون ترخيص" في ضاحية رقم 11".

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