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النقب: حالة طفل خطيرة إثر تناوله مادة سامة

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 14:11

النقب: حالة طفل خطيرة إثر تناوله مادة سامة
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نُقل طفل من إحدى البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، بحالة خطيرة، إثر تناوله مادة سامة، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء تلقى بلاغا، اليوم الساعة 12:04، حول تناول طفل (عامان) مادة سامة بمنطقة النقب، وعليه تم نقل الطفل إلى شارع 31، إذ وصلت الطواقم الطبية للمكان وقدمت العلاجات الأولية له، ووصفت حالته بأنها خطيرة، ونقلته بعد ذلك إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن الأطفال العرب في منطقة النقب هم الأكثر عرضة لحوادث غير متعمدة، ما يستدعي توفير بيئة آمنة للأطفال وإرشادهم وأهاليهم حول كيفية التصرف منعا لوقوع إصابات.

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#النقب
#أطفال
#مواد سامة

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