إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بوادي عارة

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، صباح اليوم الإثنين، في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين على شارع 65 بين بلدتي كفر قرع وعرعرة بمنطقة وادي عارة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى اليوم، الساعة 07:30، بلاغا حول حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 65 بين كفر قرع وعرعرة. وقدمت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء العلاجات الأولية لأربعة مصابين في المكان، وصفت جروح أحدهم (55 عاما) بأنها خطيرة، وثلاثة آخرين بالمتوسطة، نُقلوا بعد ذلك لاستكمال العلاج في مستشفى هيلل يافة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. ووفقا للشرطة فإنه "تبين من التحقيقات الأولية أن إحدى المركبات انحرفت عن مسارها، الأمر الذي تسبب باصطدامها بالمركبة الأخرى، وعليه أصيب شخص بجروح وصفت بالخطيرة، كما أصيب آخران بجروح متوسطة، وستة أشخاص بجروح طفيفة".