إصابة شاب بجراح حرجة في حادث طرق قرب كفر مصر

أصيب شاب في العشرينات من عمره، مساء اليوم، الخميس، بجراح وصفت بأنها حرجة وغير مستقرة، إثر تعرضه لحادث طرق قرب بلدة كفر مصر في مرج ابن عامر شمالي البلاد.

وأفادت المصادر الطبية بأن الحادث أسفر عن انقلاب مركبة خاصة، لأسباب لم تتضح بعد. ولم تعرف هوية الضحية.

وأعلنت الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج الأولي لمصاب بحالة حرجة وغير مستقرة، ونقلته بواسطة طائرة مروحية إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

ويستدل من المعطيات الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق، أن 322 شخصا، بينهم 107 من المجتمع العربي، قد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى اليوم، الخميس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.