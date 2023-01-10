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اعتقال 23 مشتهبا بتجارة وحيازة الأسلحة والمخدرات

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 15:09

اعتقال 23 مشتهبا بتجارة وحيازة الأسلحة والمخدرات
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

داهم أكثر من 250 فردا من الشرطة والوحدة الخاصة، و"حرس الحدود"، وخبراء التشخيص الجنائي، ووحدة الكلاب البوليسية، منازل مشتبهين بتجارة وحيازة الأسلحة والمخدرات في مناطق مختلفة في الساحل والشمال وتل أبيب والضفة الغربية وجنوبي البلاد، بما في ذلك في حيفا والكرايوت وحريش وبيسان وتل أبيب ويافا وأشكلون وبئر السبع ومبوعيم وغيفع بنيامين وغيرها. وألقوا القبض على 23 مشتبها.

وأعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أنه "بعد 8 أشهر على تشغيل وكيل سري داخل المنظمات الإجرامية في منطقة الشمال والساحل والمركز والجنوب وجمع الأدلة، تم اليوم مداهمة منازل 23 مشتبها بتجارة وحيازة الأسلحة والمخدرات والقبض عليهم. كما تم ضبط أسلحة ومخدرات وأموال نقدية".

وأضافت أنه "تم ضبط مواد مشتبهة كمخدرات خطرة من نوع الكوكايين بوزن إجمالي فاق 2 كغم، وأموال نقدية إسرائيلية وأجنبية بقيمة إجمالية بمئات آلاف الشواكل ومسدس من نوع إيرسوفت ومركبات من بينها مركبات فاخرة بقيمة مئات الآلاف من الشواكل، حيث يشتبه أن حصل عليها المشتبهون في أعقاب نشاطهم الإجرامي أو كانت وسيلة لارتكاب جرائم، بالإضافة إلى أدلة إضافية. تمت إحالة المشتبهين إلى مكاتب الوحدة المركزية لواء الساحل للتحقيق معهم بشبهة ارتكاب جرائم تهريب مخدرات خطرة وأسلحة وحيازتها وحيازة أسلحة غير قانونية والتآمر لارتكاب جريمة وغيرها - كل وفق دوره في الجرائم المذكورة".

وفي وقت لاحق من اليوم، أحيل عدد من المشتبهين إلى محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.

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#جنائيات
#مخدرات
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