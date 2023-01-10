عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط المقبل

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 13:18

المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط المقبل
أسرى "نفق الحرية" في المحكمة بالناصرة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

أرجأت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، البت باستئناف تقدمت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات، إلى يوم 14 شباط/ فبراير 2023.

واستمعت المحكمة لادعاءات محامي الدفاع عن الأسرى وستصدر قرارها في التاريخ المذكور.

وقالت هيئة الأسرى إن "طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحتة كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية".

وأوضحت الهيئة أن "طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية".

وفي 22 أيار/ مايو 2022، فرضت محكمة الصلح في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع". وشمل الحكم كذلك، السجن لمدة 3 أعوام مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.

كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 أعوام وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاثة أعوام.

يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#نفق الحرية
#أسرى
#محاكم
#الحركة الأسيرة

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عدالة: سياسة الحكومة الإسرائيلية تستدعي تفعيل لجنة مناهضة الأبرتهايد
عدالة: سياسة الحكومة الإسرائيلية تستدعي تفعيل لجنة مناهضة الأبرتهايد

2023-01-10

الحبس 5 أعوام ونصف لامرأة وابنتها إثر إدانتهما بالتنكيل بأطفال في حضانة بالجليل
الحبس 5 أعوام ونصف لامرأة وابنتها إثر إدانتهما بالتنكيل بأطفال في حضانة بالجليل

2023-01-10

بلدية اللد تنشر منحا للجامعيين وتهمش الطلاب العرب
بلدية اللد تنشر منحا للجامعيين وتهمش الطلاب العرب

2023-01-10

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2023-01-09
الحبس 7 أعوام لأيمن حاج يحيى إثر إدانته بالاتصال مع جهات إيرانية

الحبس 7 أعوام لأيمن حاج يحيى إثر إدانته بالاتصال مع جهات إيرانية

2023-01-09
قتيل في جريمة إطلاق نار بيافا واعتقال مشتبه

قتيل في جريمة إطلاق نار بيافا واعتقال مشتبه

2023-01-09
رئيس الائتلاف بالكنيست: تشريع سريع لسحب المواطنة والإقامة من الأسرى

رئيس الائتلاف بالكنيست: تشريع سريع لسحب المواطنة والإقامة من الأسرى

2023-01-09
تعليمات جديدة لبن غفير تستهدف المتظاهرين والاحتفالات بتحرر الأسرى

تعليمات جديدة لبن غفير تستهدف المتظاهرين والاحتفالات بتحرر الأسرى

2023-01-09