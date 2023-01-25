احتراق سيارة في حيفا

احترقت سيارة خصوصية بالكامل في مدينة حيفا، فجر اليوم الأربعاء.

وأسفر الحادث عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارة، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن طواقم الإطفاء والإنقاذ أخمدت، قبل فجر اليوم، حريقا اندلع بسيارة خصوصية في شارع "نفيه غنيم" بحيفا.

يذكر أن حيفا شهدت، في الشهرين الأخيرين، حرائق بسيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.