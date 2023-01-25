عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

احتراق سيارة في حيفا

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 09:21

احتراق سيارة في حيفا
من مكان الحريق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

احترقت سيارة خصوصية بالكامل في مدينة حيفا، فجر اليوم الأربعاء.

وأسفر الحادث عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارة، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن طواقم الإطفاء والإنقاذ أخمدت، قبل فجر اليوم، حريقا اندلع بسيارة خصوصية في شارع "نفيه غنيم" بحيفا.

يذكر أن حيفا شهدت، في الشهرين الأخيرين، حرائق بسيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#سيارات
#حرائق
#تحقيقات

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الجليل" و"فولكاني" و"البحوث الزراعي الأردني" يطلقون مشروع بحث لمعالجة تلوث مياه الصرف الصحي
"الجليل" و"فولكاني" و"البحوث الزراعي الأردني" يطلقون مشروع بحث لمعالجة تلوث مياه الصرف الصحي

2023-01-25

هدم جدار وحاوية متنقلة في عين إبراهيم
هدم جدار وحاوية متنقلة في عين إبراهيم

2023-01-25

أمر هدم للتوسعة حول ما يسمى "قبر يهودا بن بابا" في شفاعمرو
أمر هدم للتوسعة حول ما يسمى "قبر يهودا بن بابا" في شفاعمرو

2023-01-25

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

2023-01-24
بن غفير يحذّر من

بن غفير يحذّر من "حارس الأسوار 2": سيُشكَّل "الحرس الوطنيّ"

2023-01-24
نتنياهو يجري مباحثات مع الملك عبد الله في الأردن

نتنياهو يجري مباحثات مع الملك عبد الله في الأردن

2023-01-24
الكنيست يصادق على

الكنيست يصادق على "القانون النرويجي" الموسع

2023-01-24
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

2023-01-24