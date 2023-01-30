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شفاعمرو: إضراب في الشاملة "د" إثر الاعتداء على مدير الإعدادية

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 06:33

شفاعمرو: إضراب في الشاملة "د" إثر الاعتداء على مدير الإعدادية
المدرسة الشاملة "د" في شفاعمرو (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت منظّمة المعلّمين عن إضراب في المرحلتين الإعداديّة والثانويّة في المدرسة الشاملة "د" في مدينة شفاعمرو، اليوم الإثنين، وذلك استنكارًا ورفضًا للاعتداء على إدارة ومعلّمي المدرسة.

وأكدت إدارة المدرسة أنه "كهيئة تدريسيّة نرفض رفضًا قاطعًا استعمال العُنف بشتّى أشكالهِ ووسائله، ونرفض أن يكون لغةَ التعامل بيننا وبين الأهالي. ما حدثَ جريمة في حقّ الهيئة التدريسيّة وما هو إلّا دليل وإشارة على تفشّي العنف في مجتمعنا".

المربي وليد خطيب

وتابعت "إنّ نواقيس الخطرِ قد قُرِعت وبكلمةٍ واحدة نرفض أن نكون كمعلّمين ضحاياها. لذلك ستتعطّل الدراسة يوم الإثنين احتجاجا ورفضًا للواقعِ الأليم".

وأفاد مراسل "عرب 48" بأن مدير المرحلة الإعدادية في المدرسة الشاملة "د"، المربي وليد خطيب، قدم شكوى للشرطة، وتم توقيف المشتبه به وتحويله للحبس المنزلي.

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#العنف ضد المعلمين
#شفاعمرو
#وليد خطيب
#تربية وتعليم
#العنف والجريمة

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