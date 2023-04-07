إحراق سيارات وخط شعارات معادية للعرب بكفر قاسم

أقدم متطرفون يهود من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" على إحراق سيارات تعود للأهالي وكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم، فجر اليوم الجمعة.

اعتدى متطرفون يهود من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" الإرهابية على مدينة مدينة كفر قاسم، فجر اليوم الجمعة، وأحرقوا سيارات تعود للأهالي وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب.

وأفاد شهود عيان من كفر قاسم بأن مجموعة من الإرهابيين اليهود قامت في ساعات الليل المتأخرة بالاعتداء على سيارات لمواطنين من سكان المدينة، وقاموا بإحراقها، وكتابة عبارات معادية للعرب، وتسببوا بأضرار في الممتلكات.

وعقب ذلك، استُدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء العنصري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون يهود على كفر قاسم، فقد أقدم مستوطنون من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" في شباط/ فبراير 2022 وفي آذار/ مارس 2021 على ثقب إطارات سيارات خصوصية وكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب في كفر قاسم، وكذلك تنفيذ اعتداء إرهابي، يوم 28 تموز/ يوليو 2019، تضمن إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

وسبق أن أقدم متطرفون يهود، يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2018، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" ووسم "نجمة داود" على محال تجارية وجدران منازل، وإعطاب إطارات 32 سيارة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة "رأس العين".

وتنفذ عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية، إذ تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، وحمّلوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.