اشتباه: رئيس منظمة إجرامية وآخران أرغموا مقاولين على التنازل عن مناقصات  

فتحت الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية تحقيقا في اشتباه بابتزاز من خلال تهديد مقاولين بالتخلي عن فوزهم في مناقصة بشعبة الهندسة والبناء بوزارة الأمن.

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الأحد، رئيس منظمة إجرامية، يبلغ من العمر 52 عاما من قرية الرامة، و"مقاول منزل" تابع للمنظمة يبلغ من العمر 34 عاما من قرية يركا، ومهندس يبلغ من العمر 58 عاما من مدينة نهريا، وذلك للاشتباه بالابتزاز من خلال تهديد مقاولين.

ووفقا للشرطة فإنه كجزء من تحقيق أجراه ضباط الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، تم الاشتباه في تورط الثلاثة في ابتزاز المقاولين للتخلي عن فوزهم بمناقصة نيابة عن شعبة الهندسة والبناء بوزارة الأمن، لتنفيذ أعمال الحفر في مدرسة الكشافة في كرميئيل بحوالي 25 مليون شيكل.

وبحسب الشبهة، ابتز الثلاثة المقاولين الذين فازوا بالعطاء بالتهديد بالتخلي عن فوزهم بالمناقصة وتحويل تنفيذ الأعمال الترابية إلى يد المتعاقد المشتبه به ("مقاول منزل" لمنظمة إجرامية).

وبسبب ذلك أبلغ المقاولون الفائزون وزارة الأمن بأنهم يتنازلون عن فوزهم بالمناقصة. لاحقًا، اشتكى أحد المقاولين الذين فازوا بالمناقصة من تهديدات إضافية تلقاها من المشتبه بهم، وذلك بعد أن فاز مرة أخرى بمناقصة وزارة الأمن لبناء الجدار الفاصل على الحدود اللبنانية.

كما ذكرنا فإنه تم، صباح اليوم، إلقاء القبض على الثلاثة وإحضارهم للتحقيق في مكاتب الوحدة في لاهف 433، وفي النهاية ووفقًا لنتائج التحقيق، سيجري تقديمهم لجلسة في محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة تمديد حبسهم على ذمة التحقيق بالشبهات المنسوبة إليهم.