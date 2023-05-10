تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين سمير وظافر جبارين

المحامي خمايسي: "مؤسسة ميزان تنظر بعين الخطورة للاعتقالات الإدارية التي يوقعها وزير الأمن الإسرائيلي بحق الشبان الفلسطينيين في الداخل، لا سيّما وأنه في منذ أحداث هبّة الكرامة عام 2021 ارتفعت وتيرة هذه الاعتقالات".

مددت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للأسيرين سمير وظافر جبارين من أم الفحم على أن يتم النظر بملفهما، يوم 21 حزيران/ يونيو 2023، بحيث يكون هناك التصور الواضح بتمديد الاعتقال أو إطلاق سراحهما قبل عيد الأضحى المقبل.

وترافع مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة، المحامي عمر خمايسي، عن سمير جبارين المعتقل إداريا منذ يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما ترافع عن ظافر جبارين، المعتقل إداريا منذ 10 شباط/ فبراير الماضي، المحامي محمود خلدون جبارين وبحضور مؤسسة ميزان.

وقال المحامي خمايسي، إنّ "مؤسسة ميزان تنظر بعين الخطورة للاعتقالات الإدارية التي يوقعها وزير الأمن الإسرائيلي بحق الشبان الفلسطينيين في الداخل، لا سيّما وأنه في منذ أحداث هبّة الكرامة عام 2021 ارتفعت وتيرة هذه الاعتقالات، وهو ما يشير إلى خطورة هذه الظاهرة وإلى الانزلاق الحاد في سهولة إصدار الأوامر الإدارية بحق أبناء شعبنا".

وأضاف أنه "أمام هذه الإجراءات والاعتقالات الإدارية التعسفية أيًّا كانت مسبباتها والتفاصيل المتعلقة فيها، فإنه لا يمكننا إدارة الملفات بناءً على مواد سرية لا نعرف عنها أي شيء ولا نستطيع رؤيتها حسب القانون وفقط القاضي مخول للاطلاع عليها، لذلك يبقى أمر الدفاع عن المعتقل الإداري محدود جدًا".

من جهته، قال المحامي محمود خلدون جبارين، إنه "نتفاءل بالخير رغم أن المحكمة المركزية في حيفا مددت الاعتقال الإداري لظافر جبارين لغاية 12/8/2023 على أن يتم تعيين جلسة في 21/6/2023 لفحص إمكانية إطلاق سراحه قبل عيد الأضحى القادم".

يذكر في السياق أن المحكمة المركزية في حيفا قد نظرت، الأسبوع الماضي، في طلب النيابة العامة المصادقة على أمر وزير الأمن الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري لظافر جبارين.