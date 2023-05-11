عائلة الشهيد ديار العمري توكل "ميزان" بمتابعة جريمة قتل ابنها

تولت مؤسسة ميزان متابعة مجريات التحقيقات وسير الإجراءات الجنائية وفقًا للأصول القانونية والمتبعة في قضايا القتل مقابل الشرطة والنيابة العامة للوصول إلى تقديم لائحة اتهام مشددة.

قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة، اليوم الخميس، إنها حصلت على توكيل رسمي من عائلة ديار العمري من بلدة صندلة، لمتابعة مجريات التحقيق بجريمة القتل التي ارتكبها دنيس موكين من القرية الزراعية "موشاف غان نير" بحق ابنها الشهيد.

وأكدت "ميزان" على ضرورة المتابعة القانونية والقضائية للقيام بكافة الإجراءات وفقًا لقانون "حقوق المتضررين من الجرائم" لتبقى هذه القضية حيّة وحاضرة لدى الجمهور وأن تأخذ الحيز الكبير من اهتمامات كافة المستويات الشعبية والسياسية والإعلامية.

وستتولى مؤسسة ميزان متابعة مجريات التحقيقات وسير الإجراءات الجنائية وفقًا للأصول القانونية والمتبعة في قضايا القتل مقابل الشرطة والنيابة العامة للوصول إلى تقديم لائحة اتهام مشددة، خاصّة وأنه وفقًا لمقطع فيديو وثّق الجريمة، فإن القاتل أطلق عدة أعيرة نارية على الشهيد عمري من الخلف، وأصابه في ظهره، عندما كان الشهيد يتوجه إلى مركبته في محاولة للابتعاد عن موقع الجريمة.

وقالت "ميزان" إنّ الشهيد ديار عمري راح ضحية لموجات التحريض التي يغذيها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب مطالبة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، المواطنين الإسرائيليين الذين بحوزتهم رخصة سلاح بحمل سلاحهم الشخصي.

وفي السياق، دعت عائلة الشهيد ديار عمري إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الغاضبة أمام مبنى المحاكم في الناصرة، يوم الأحد المقبل الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بالتزامن مع موعد محاكمة قاتل الشاب ديار العمري.