ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار الوقود بالبلاد

من المتوقع أن يرتفع سعر ليتر البنزين للمستهلك لشهر حزيران بنحو 4 أغورات فقط ويصل إلى 6.85 شيكل.

ترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر غد الخميس، الأول من شهر حزيران/ يونيو 2023، بـ4 أغورات لليتر الواحد، وفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية.

تستمر أسعار الوقود في الارتفاع، إذ من المتوقع أن يرتفع سعر الوقود، ولكن بمعدل أقل من المتوقع، بعد أن وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أوامر بتخفيض الضريبة على البنزين خلال شهر حزيران/ يونيو 2023، من أجل تخفيف ارتفاع الأسعار.

ونتيجة لهذا التخفيض، من المتوقع أن يرتفع سعر ليتر البنزين للمستهلك لشهر حزيران بنحو 4 أغورات فقط ويصل إلى 6.85 شيكل.

ووقع وزير المالية، أمس، أوامر بتخفيض ضريبة البلو وضريبة الشراء المفروضة على البنزين. وتنص الأوامر بأنه خلال شهر حزيران 2023 سيخضع البنزين لضريبة شراء وضريبة بلو بمعدل 2915.68 شيكل لكل ألف ليتر، بحيث يكون هناك تخفيض قدره 50 أغورة في سعر ليتر البنزين للمستهلك مقارنة بسعره بدون تخفيضات ضريبية.

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، على خلفية الزيادة في أسعار الوقود، تم تطبيق أحكام مؤقتة بشكل مستمر تقلل من ضريبة الشراء وضريبة البلو المفروضة على البنزين. وتؤدي اللوائح الخاصة بالساعة السارية اليوم إلى خفض سعر ليتر البنزين للمستهلك بنحو 49 أغورة مقارنة بالسعر بدون التخفيضات الضريبية.

وفي الأول من حزيران، كان من المفترض أن يتم تخفيض هذه النسبة بحيث يتم تطبيق تخفيض قدره 10 أغورات فقط في سعر ليتر البنزين للمستهلك مقارنة بالسعر بدون تخفيضات ضريبية. ومن أجل تخفيف الزيادة المتوقعة في سعر البنزين، والتي يجب تحديثها الليلة المقبلة، تنص الأوامر الموقعة الآن على أنه سيتم تطبيق تخفيض ضريبي خلال شهر حزيران 2023 ما سينتج عنه تخفيض بنحو 50 أغورة لليتر في السعر للمستهلك، والذي سينتهي في منتصف الليلة المقبلة.