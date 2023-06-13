حيفا: وقفة طلابية في "التخنيون" تنديدا باستفحال جرائم القتل

هتف الطلاب ضد جرائم القتل وتقاعس الشرطة الإسرائيلية، وطالبوا بكبح جماح الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

جانب من الوقفة في "التخنيون" بحيفا

شارك عشرات الطلاب العرب في وقفة احتجاجية في معهد "التخنيون" بمدينة حيفا، تنديدا باستفحال جرائم القتل في المجتمع العربي في ظل تقاعس الشرطة في اجتثاثها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

ورفع الطلاب خلال الوقفة لافتات كتبت بالعربية والإنجليزية والعبرية تنديدا بالجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، إذ كتب على بعض منها "الدم العربي مش رخيص"، "حقي أن أعيش بأمان"، "الصهيونية ترفض المساواة لكل مواطنيها".

كما هتف الطلاب ضد جرائم القتل وتقاعس الشرطة الإسرائيلية، وطالبوا بكبح جماح الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتأتي هذه الوقفة في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في المجتمع العربي ضد العنف والجريمة وتقاعس الشرطة.

وفي وقت سابق من اليوم، شارك عدد من الطلاب العرب في كلية "براودة" بمدينة كرمئيل في منطقة الشاغور، في وقفة احتجاجية بحرم الكلية ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي وتواطؤ الشرطة.

وتتوالى الجرائم في المجتمع العربي بشكل يومي في الوقت الذي شهد المجتمع العربي، حيث تُرتكب في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في مكافحة الجريمة ومواجهة عصابات الإجرام وإلقاء القبض على الجناة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم، إلى 96 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.