اتهام أشخاص من عيلوط والناصرة بـ"الابتزاز والتهديد ومخالفات اقتصادية"

وفقا للائحة الاتهام "في إحدى الحالات، حصل المتهم على تفاصيل رجل أعمال لديه رخصة عمل وفواتير، وطبع دفتر فواتير وإيصالات وختمها باسم رجل الأعمال دون علمه، نشر منها فواتير تتجاوز 15 مليون شيكل لشركائه، المتهمين الآخرين في لائحة الاتهام".

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، حديثا، لائحة اتهام ضد إبراهيم سلطي، من سكان قرية عيلوط، نسبت إليه "تهمة الابتزاز والتهديد ومخالفات اقتصادية وغيرها". بالإضافة إلى ذلك، قدمت النيابة لائحة اتهام ضد روني وبشارة شحتوت، ووسام ومحمد أبو زامل، من سكان مدينة الناصرة، وضد شركة "م. ك. ل للأعمال العامة المحدودة" من منطقة الجليل، نسبت إليهم "تهمة تزوير الفواتير المحاسبية للآخرين، وتقديم فاتورة ضريبة مزيفة لغرض تبييض الأموال المرتبطة بجرائم الضرائب وجرائم التزوير".

وفقًا للائحة الاتهام فإنه "خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2022 ولغاية حزيران/ يونيو 2023، كان المتهم إبراهيم يتعاون مع آخرين لتزوير فواتير مزيفة لا تدعمها أي عملية أو خدمة حقيقية. لهذا الغرض، عمل إبراهيم ضمن فريق مع شركائه، حيث كان يقنع التجار ورجال أعمال بأنهم بحاجة إلى مساعدة في العثور على عمل، ثم كان يصور تفاصيل فواتيرهم الحسابية، وبعد ذلك كان يزورها ويمنحها للمتهمين الآخرين بهدف التلاعب بسلطة الضرائب وتبييض الأموال عن طريق سداد الأقساط المتعلقة بالفواتير المزورة لدى صرافين".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "في إحدى الحالات، حصل المتهم إبراهيم على تفاصيل رجل أعمال لديه رخصة عمل وفواتير، وطبع دفتر الفواتير وإيصالات وختمها باسم رجل الأعمال دون علمه، ونشر منها فواتير بقيمة تتجاوز 15 مليون شيكل إلى شركائه، المتهمين الآخرين في لائحة الاتهام. عندما بدأ رجل الأعمال بتلقي إشعارات من سلطة الضرائب بشأن فرض عقوبات عليه، تواصل مع أصحاب أعمال مختلفين الذين استخدموا الفواتير المزيفة للتحقق من صحتها. بعد هذه الاتصالات، قام المتهم بالاتصال مع رجل الأعمال وهدده، هو ووالده، بالقتل إذا لم توقفوا من الاتصالات مع أصحاب الأعمال ولئلا يتوجه للشرطة. بالإضافة إلى ذلك، خلال التحقيق مع المتهم إبراهيم وفي ظل تزامنه مع حادثة قتل خمسة أشخاص في يافة الناصرة، قال للمحقق (والله لو لا سمح الله أخذت "تيك" ببلاش لغير نص عيلوط تروح... جثث... جثث لتلاقي مكومة)".

وطالبت النيابة العامة بحبس المتهم سلطي لغاية الانتهاء من الإجراءات القانونية ضده. وتم التحقيق في القضية من خلال موظف سلطة الضريبة في حيفا والشمال.