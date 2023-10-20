الشرطة الإسرائيليّة تصدر أمر"إغلاق إداريّ" بحقّ 8 مصالح تجاريّة في النقب معظم عمّالها من غزة

المحال "ضمّت محل بقالة، ومحل حلاقة، ومحل جِزارة، ومحل خضار، ومحل ملابس، ومخبزا". وقد صدر بحقها أمر إغلاق إداري لمدة 30 يومًا.

أصدرت الشرطة الإسرائيلية أمر"إغلاق إداريّ" بحقّ 8 محالّ تجاريّة في النقب، قالت إنها شغَّلت عمالا من غزة، مكثوا هناك بطريقة غير قانونية.

وذكرت الشرطة في بيان أن "قائد المنطقة الجنوبية، أمير كوهين، أصدر أمر إغلاق إداريّ لثمانية مصالح تجارية بدوية (في النقب) كانت تشغل ماكثين غير قانونيين، أثناء القتال في الجنوب".

وأضافت أن كوهين "وقّع... على أمر إغلاق إداري لمدة 30 يومًا لثمانية محال تجارية في شقيب السلام، واللقية، ومدينة رهط والسيد".

وقالت إن المحال "ضمّت محل بقالة، ومحل حلاقة، ومحل جِزارة، ومحل خضار، ومحل ملابس، ومخبزا".

وذكرت أنه "يعمل بها ماكثون غير شرعيين أغلبهم من سكان قطاع غزة، وهناك خشية من أن تستمر المصالح التجارية في ارتكاب مخالفات مشابهة".

ويشهد المجتمع العربي حملة اعتقالات وتضييق على المواطنين في مختلف المجالات منها التعليم والعمل وغير ذلك، بسبب تضامنهم مع قطاع غزة.