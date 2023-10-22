إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في الناصرة

من المزمع أن يعود كافة الطلاب في مدينة الناصرة إلى مقاعد الدراسة، بدءا من صباح يوم غد الإثنين، بحسب قرار اتخذته البلدية.

قررت بلدية الناصرة، اليوم الأحد، إعادة كافة الطلاب إلى المدارس في المدينة، بدءا من صباح غد الإثنين.

ووفقا لبيان أصدرته بلدية الناصرة، اليوم الأحد، فإنه "قرّر رئيس بلدية الناصرة، السيد علي سلاّم، وبعد مشاورات عديدة وانعقاد جلسة الطوارئ في البلدية عودة الدوام المدرسي في مدارس المدينة ابتداءً من صباح غد الإثنين الموافق 2023/10/23 حيث يراعى في اليوم الأول الحديث مع الطلاب عن حالات الطوارئ وإرشادهم عن كيفية التصرف في مثل هذه الحالات".

وأضافت البلدية أنه "ستبقى طواقم الطوارئ في البلدية جاهزة لأي احتياجات طارئة، ومكاتب الخدمات والرفاه الاجتماعي في دائرة الرفاه الاجتماعي على أهبة الاستعداد للدعم النفسي والمعنوي، وكنا في نشر سابق قد أشرنا إلى مكتب الخدمات النفسية في البلدية وتلقي الدعم والعلاج من خلاله. نتمنى للجميع عودة سريعة وطبيعية إلى مقاعد الدراسة في مدارس المدينة، داعين الله أن يمنّ علينا بالسلام والطمأنينة".