جريمة قتل آية حجاج وجنينها في اللد: تصريح ادعاء ضد والد وشقيق وقريب الضحية من النقب

تم تمديد اعتقال المشتبه بهم في المحكمة من حين إلى آخر، وقد تم تقديم تصريح ادعاء لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم في الأيام القريبة.

قدمت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة في مدينة ريشون لتسيون تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد والد وشقيق وقريب للضحية آية حجاج تنسب إليهم جريمة قتلها وجنينها في مدينة اللد، قبل نحو شهر.

ووفقا للشرطة فإن "الوحدة الخاصة لمكافحة الجريمة شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة، إذ تعرضت الفقيدة وهي في مرحلة متقدمة من الحمل، للطعن بشكل متكرر، أمام أطفالها، في شارع (هعلياه) في مدينة اللد، بحيث فر من طعنها من المكان. إن التحقيق في هذا الملف قاد المحققين إلى عدد من المشتبه بضلوعهم بالجريمة، وهم والد المرحومة آية حجاج وشقيقها وقريبهم، وهم من سكان حورة في النقب".

وأضافت أنه "جرى في ذلك اليوم الذي وقعت فيه الجريمة اعتقال مشتبه يبلغ من العمر 51 عاما، وقاصر عمره 14 عاما، فيما تم اعتقال المشتبه به الثالث البالغ من العمر 15 عاما بعد ذلك بعدة أيام، ومع تقدم التحقيق سادت لدى المحققين شبهات بأن الفقيدة تعرضت للطعن من قبل شقيقها البالغ من العمر 14 عاما، ومن ثم هرب من المكان بسيارة كانت في انتظاره، إذ كان يقودها شقيقه البالغ من العمر 15 عاما، بحيث توجها إلى منطقة الجنوب".

وختمت الشرطة بالقول إنه "تم تمديد اعتقال المشتبه بهم في المحكمة من حين إلى آخر، وقد تم تقديم تصريح ادعاء لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم في الأيام القريبة".