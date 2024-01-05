رهط: إصابة خطيرة لشاب في حادثة عنف

أسفرت حادثة عنف في رهط عن إصابة شاب (31 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 31 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة في حادثة عنف في حارة 26 بمدينة رهط، مساء اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة.

وقال المضمد نجيب الصانع، إنه "مع وصولنا إلى المكان كان المصاب مستلقيا وبوعيه وعانى جروحا في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقله بواسطة سيارة العلاج المكثف".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي وقت سابق اليوم، عثر على جثة أسمهان قدورة من نحف داخل سيارة قرب مفرق كفر ياسيف بعد تعرضها لاعتداء والقتل، وبعد ساعات قتل سميح أبو مخ في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة باقة الغربية.

مما يذكر أن العام الماضي شهد حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.