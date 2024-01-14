بلدية سخنين تستأنف إلى اللجنة القطرية على إقامة مركز للشرطة

أكدت بلدية سخنين رسميا رفضها لمخطط إنشاء مركز للشرطة الإسرائيلية في المدينة، وقدمت استئنافا على إقامة مركز للشرطة، في ملف رقم 2/24، أمام لجنة التنظيم والبناء القطرية.

قدمت بلدية سخنين، حديثا، استئنافا على إقامة مركز للشرطة الإسرائيلية، في ملف رقم 2/24، أمام لجنة التنظيم والبناء القطرية.

وأفادت بلدية سخنين بأنه "بمبادرة من رئيس بلدية سخنين، الدكتور صفوت أبو ريا، واستمرارا للعديد من الخطوات لوقف مخطط إقامة مركز شرطة في سخنين، قامت بلدية سخنين يوم 8/1/24 بتقديم الاستئناف (ملف رقم 2/24) أمام لجنة التنظيم القطرية على قرار لجنة التنظيم اللوائية، والتي بموجبه تم المصادقة على الخارطة المفصلة لإقامة محطة شرطة في سخنين".

وأضافت أن "رئيس البلدية أكد على موقف البلدية بمعارضة مخطط إقامة مركز شرطة في سخنين، وأنه استمرارا للجهود والخطوات التي قامت بها بلدية سخنين من تكافل العمل الشعبي والجماهيري والتوجه إلى صاحب الأرض المزعم إقامة مركز الشرطة عليها والتوجه إلى القضاء، تم أيضا تقديم استئناف للجنة القطرية لإبطال قرار اللجنة اللوائية حول موضوع إقامة مركز شرطة في سخنين".

وأكد رئيس بلدية سخنين أن "محطة شرطة مسغاف تقع على أراضي سخنين ومحايدة للأحياء في سخنين، وعمل الشرطة وأداء واجبها وخدمة المواطن غير منوط بإقامة مركز داخل مدينة سخنين وبإمكانها تأدية واجبها بمكافحة العنف والجريمة وجمع السلاح غير المرخص وتعزيز الأمن الشخصي للمواطنين من موقعها الحالي".