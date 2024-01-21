مصرع رجل وامرأة دهسا تحت عجلات شاحنة قرب حيفا

أسفر حادث دهس وقع بعد ظهر اليوم، الأحد، بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد، عن مصرع رجل وامرأة، في الخمسينيات من العمر، تحت عجلات شاحنة.

لقي رجل وامرأة، يبلغان من العمر 50 عامًا، مصرعيهما بعد أن صدمتهما شاحنة عندما توقفا على جانب الشارع السريع 22، بالقرب من تقاطع طرق (بياليك) الشمالي بالقرب من مدينة حيفا ، لإصلاح عطل في السيارة.

وقد وجد طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" ضحيتي الحادث دون أن تظهر عليهما علامات تدل بأنهما على قيد الحياة، بعد أن أصيبا في الحادث، وتم إعلان وفاتهما على الفور.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى، الساعة 14:58، بلاغا عن إصابة رجل وامرأة من قبل شاحنة عندما توقفا على جانب الطريق لإصلاح عطل في مركبة على شارع 22 بالقرب من تقاطع بياليك الشمالي. وأبلغ المسعفون والمضمدون الطبيون من نجمة داود الحمراء عن رجل وامرأة يبلغان من العمر 50 عامًا، لا تظهر عليهما علامات تدل بأنهما على قيد الحياة، ويعانيان من إصابات متعددة، وتم إقرار وفاتهما".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 20 شخصا، بينهم 9 مواطنين عرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.