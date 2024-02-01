تسريح شقيقي المشتبه بتنفيذ عملية حيفا

أحالت المحكمة، اليوم، شقيقي الشاب وسيم محمود أبو الهيجاء من طمرة، المشتبه بتنفيذ عملية حيفا يوم الإثنين الماضي، وهما مصطفى أبو الهيجاء وقاصر ، إلى الاعتقال المنزلي.

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، إطلاق سراح شقيقي الشاب وسيم محمود أبو الهيجاء (28 عاما) من مدينة طمرة، المشتبه بتنفيذ عملية حيفا يوم الإثنين الماضي، وهما مصطفى أبو الهيجاء (22 عاما) وقاصر (16 عاما)، وتحويلهما إلى الحبس المنزلي حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت جميع أفراد الأسرة، فور وقوع عملية حيفا، إذ تم التحقيق معهم لساعات عدة. وكانت المحكمة قد أطلقت سراح الوالدين، ومددت اعتقال الشقيقين حتى اليوم.

المحامي الموكل بالدفاع عن شقيقي المشتبه بتنفيذ عملية حيفا، حسين مناع، لـ"عرب 48" إن "المحكمة قررت، اليوم، إطلاق سراح الشقيقين بعد جلسة المحكمة التي عقدت، ومنحت المحكمة الشرطة حتى الساعة الثانية ظهرًا لإتمام كل تحقيقاتها معهما، ومن ثم إطلاق سراحهما". pic.twitter.com/6cou0q0AJp — موقع عرب 48 (@arab48website) February 1, 2024

وأكّدت عائلة الشاب وسيم أبو الهيجاء، والذي كان قد قُتل برصاص جنود إسرائيليين فيما نسبت الشرطة إليه تنفيذ "عملية دهس" في حيفا، أسفرت عن إصابة جندي بجروح خطيرة، أنها لا تزال تنتظر استلام جثمان ابنها، الذي كان من المقرّر أن تستلمه أول من أمس الثلاثاء.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الشقيقين، حسين مناع، لـ"عرب 48" إن "المحكمة قررت، اليوم، إطلاق سراح الشقيقين بعد جلسة المحكمة التي عقدت، ومنحت المحكمة الشرطة حتى الساعة الثانية ظهرًا لإتمام كل تحقيقاتها معهما، ومن ثم إطلاق سراحهما".

المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

وحول تسريح جثمان الشاب وسيم أبو الهيجاء، أوضح مناع أنه "كان من المفترض أن يتم تسريح الجثمان خلال الساعات والأيام الماضية، ولكن الشرطة علقت تسريح الجثمان، وتم تحويل الموضوع إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد تحرير الجثمان، ونتوقع أن يكون خلال الساعات المتأخرة من الليل وسط شروط مقيدة".

وعن المجريات بخصوص الحادثة، قال مناع إنه "ننتظر الكشف من الشرطة وكذلك المواد التي طلبناها من الشرطة، وحتى اللحظة الشرطة لم تسلمنا أي مواد تؤكد تنفيذ عملية".