كفر قرع: اجتماع طارئ في البلدية عقب هدم منزل

تحدث بدحي وأعضاء المجلس البلدي والعديد من الحضور خلال الاجتماع، وعبروا عن رفضهم واستنكارهم لعملية الهدم.

عقد اجتماع طارئ في بلدية كفر قرع اليوم، الثلاثاء، في أعقاب هدم السلطات الإسرائيلية لمنزل مكون من طابقين في حي الصندحاوي بالمدينة بذريعة البناء دون تراخيص رغم صدور قرار قضائي بتجميد الهدم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت آليات الهدم الإسرائيلية قد اقتحمت كفر قرع صباح اليوم بحماية قوات كبيرة من الشرطة، وهدمت منزلا في المدينة تعود ملكيته لعائلة أبو شندي.

وجاء الاجتماع الطارئ في البلدية بعدما لم تنصع الشرطة الإسرائيلية للأمر الاحترازي الذي صدر عن المحكمة بتجميد أمر الهدم.

وشارك في الاجتماع رئيس بلدية كفر قرع، المحامي فراس بدحي، والعديد من أعضاء البلدية واللجنة الشعبية بالمدينة وأئمة مساجد ونشطاء من المدينة.

وتحدث بدحي وأعضاء المجلس البلدي والعديد من الحضور خلال الاجتماع، وعبروا عن رفضهم واستنكارهم لعملية الهدم.

وقال بدحي خلال الاجتماع، إن "المنزل يقع ضمن الخارطة الهيكلية ولم تنصع الشرطة لذلك ولا للأمر الاحترازي الذي صدر عن المحكمة، وهذا تصعيد وخطورة خطيرة في سياسة الهدم والبناء، سيما وأن المنزل يقع في منطقة مأهولة بالسكان".

وأضاف "من الواجب علينا أخذ خطوات حقيقية لمنع مثل هذا التصعيد في المجتمع العربي، ويجب علينا أن نتكاتف جميعا لمنع أوامر الهدم".

وشدد بدحي على أن "المنزل لا يقع في شارع أو في منطقة مصنفة كخضراء إنما في أرض خاصة، وما حصل مثير للقلق وغير قانوني لأنه ضمن الخارطة الهيكلية، إذ أنني تابعت قضية هذين المنزلين بشكل شخصي منذ بدء ملاحقتهما وفرض غرامات مالية".