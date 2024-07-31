إحياء الذكرى الـ19 لمجزرة شفاعمرو الأحد المقبل

أهابت اللجنة الشعبية في شفاعمرو بالأهالي للمشاركة في إحياء ذكرى المجزرة يوم الأحد 4/8/2024 الساعة الثامنة مساءً، بوقفة بجانب النصب التذكاري لشهداء شفاعمرو.

دعت اللجنة الشعبية في مدينة شفاعمرو الأهالي للمشاركة في إحياء الذكرى الـ19 لمجزرة شفاعمرو، مساء يوم الأحد المقبل.

وجاء في الدعوة أن "اللجنة الشعبية في شفاعمرو تدعوكم للمشاركة بإحياء الذكرى التاسعة عشر لمجزرة شفاعمرو التي ارتكبها المجرم المأفون عيدن نتان زادة بإيعاز من عصابات إجرامية صهيونية في 4/8/2005، حيث صعد لحافلة كانت تتجه لمدينة شفاعمرو وعند وصولها للمدينة فتح النار على كل من تواجد بالحافلة قاصدا قتل كل من بالحافلة من عرب فلسطينيين، مما أدى لاستشهاد أربعة من أبناء المدينة وهم: ميشيل بحوث، نادر حايك، والشقيقتان هزار تركي ودينا تركي".

وأضافت أن "مجزرة شفاعمرو هي مجزرة من المجازر التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها العصابات الصهيونية بحق شعبنا بكل أماكن تواجده. نحيي الذكرى موحدين متحدين ضد المجرمين بلباسهم وأقنعتهم المختلفة".

وختمت اللجنة الشعبية بالقول إنه "ندعوكم للمشاركة بإحياء الذكرى يوم الأحد 4/8/2024 الساعة الثامنة مساءً، بوقفة بجانب النصب التذكاري لشهداء شفاعمرو. لن ننسى ولن نغفر للقتلى المجرمين. عاشت شفاعمرو موحدة شامخة بأهلها وتاريخها النضالي المشرف. المجد والخلود للشهداء الأبرار".