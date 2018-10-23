فيضانات شرقي البلاد وسيول في مدن الساحل الشمالي

تتواصل التحذيرات من الأجواء العاصفة والماطرة المرتقبة صباح الخميس، حيث تشير آخر التوقعات إلى احتمال حصول فيضانات شرقي البلاد، وخاصة في أودية غور الأردن والبحر والميت وبرية الخليل والنقب ووادي عربة، إضافة إلى سيول (غمر) في مدن الساحل الشمالي.

ومن المتوقع أن يكون الطقس، مساء اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، حارا وضبابيا، وتحتجب السماء بغيوم متوسطة وعالية الارتفاع، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الأمطار، بينما تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم بنحو 4 إلى 6 درجات.

ويتوقع أن يتبدل الطقس صباح الخميس، حيث يتوقع أن تسقط كميات كبيرة من الأمطار.

وتشير خدمات الأرصاد الجوية إلى أن الضباب الذي يسود البلاد ينبع من منخفض غربي البلاد، تسبب بهبوب رياح جنوبية حارة وجافة، وتلوث متوسط وعال في كافة أنحاء البلاد.

ويتوقع أن تهطل أمطار غزيرة، يوم الخميس، مصحوبة بعواصف رعدية، بينما تهب رياح شديدة بسرعة 40 إلى 50 كيلومترا في الساعة، ويخشى من حصول غمر مائي (سيول) في منطقة الساحل، وفيضانات وعواصف رملية جنوبي البلاد وشرقها، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس.

وكررت "الخدمات الهيدرولوجية" في سلطة المياه، اليوم، تحذيرها من فيضانات في كافة أنحاء البلاد، الخميس، إلا أنها أشارت، خلافا ليوم أمس، إلى أن الفيضانات قد تحصل شرقي البلاد، أي في الأغوار وبرية الخليل والبحر الميت والنقب ووادي عربة.

كما حذرت من احتمال الغمر المائي في المدن، وخاصة مدن الساحل الشمالية.

وجاء في التحذير أنه "من المتوقع حصول فيضانات في أودية غور الأردن، وبرية الخليل والبحر الميت والنقب والعربة، إضافة إلى سيول في مدن الساحل، وخاصة الساحل الشمالي. وفي هذه المرحل، يرجح أن يكون مركز الفيضانات في أودية النقب المركزي والجنوبي حتى منطقة إيلات، ووادي عربة الذي تصب فيه أودية الأردن".

وأشارت تقديرات إلى احتمال إغلاق شارع "90" في منطقة البحر الميت والعربة، وشارع "40" بدءا من "متسبي ريمون".

كما أطلقت تحذيرات تحذر من دخول مسارات الأودية وأحواض تجميع المياه في المناطق التي يخشى من حصول فيضانات فيها، والاستجابة لتعليمات الشرطة وطواقم الإطفاء ومفتشي سلطة الطبيعة والحدائق.

إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن الأجواء العاصفة ستكون لفترة قصيرة، وتتبدل يوم الجمعة بأمطار محلية، وخاصة في مركز البلاد وجنوبها، ويخشى من حصول فيضانات في منطقة النقب والبحر الميت، وتكون درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي.

أما يوم السبت، فيتحول الجو إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.