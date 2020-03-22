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حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 22/03/2020 - 06:38

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة
أجواء ربيعية (عرب 48)
عرب ٤٨

من المتوقع أن ينتهي تأثير المنخفض الجوي الطويل نسبيا مع الساعات القليلة القادمة، حيث تتلاشى فرص الأمطار تدريجيا مع بقاء الفرصة بشكل محدود في بعض المناطق، مع استقرار وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء ربيعية.

ويتوقع الراصد الجوي أن يطرا ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء مستقرة وغائمة جزئيا، وتبقى الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام وباردة بشكل ملموس في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية في النهار تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

وفي يوم الإثنين، يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء ربيعية نهارا تتركز في المناطق السهلية والساحلية، مع فرصة ضعيفة لتساقط رذاذ وأمطار خفيفة في بعض المناطق بشكل محدود، وتكون الرياح جنوبية شرقية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بنحو درجتين، وتكون الأجواء مستقرة وربيعية في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة، ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي فترة منتصف الأسبوع ونهايته تسود أجواء مستقرة بشكل عام دون تغيير كبير على الأجواء التي تكون ربيعية في المناطق السهلية والساحلية نهارا وتميل إلى البرودة قليلا في الجبال، لكنها تعود في الليل إلى البرودة النسبية في معظم المناطق عدا الأغوار والبحر الميت.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#ربيع

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