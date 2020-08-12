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حالة الطقس: أجواء صيفية حارة والحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 06:20

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة والحرارة تواصل الارتفاع
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، دون تغيير يذكر على الأجواء.

وتظهر في السماء سحب متفرقة وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام نهارا.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال.

وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تظهر في السماء كميات من السحب المتفرقة مع طقس معتدل.

وخلال ساعات الظهر والعصر تسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المنطقة المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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