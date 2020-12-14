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توجيهات للجمهور لمواجهة المنخفض الجوي المرتقب

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 14:22

توجيهات للجمهور لمواجهة المنخفض الجوي المرتقب
(توضيحية- تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أفادت دائرة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد منخفضا جويًّا باردًا وماطرًا في الساعات القريبة، وقالت إنه من المتوقع أن تهطل كميات كبيرة من الأمطار التي قد تسبب في تشكّل سيول داخل المدن والقرى، وخاصّة الساحلية.

وشددت طواقم الطوارئ وسلطة الإطفاء والإنقاذ على أهمية اتباع توجيهات السلامة والأمان، وعدم التواجد في المصاعد أو الطوابق الأرضية وتحت الأرضية عند وجود خطر حقيقي من السيول والفيضانات. كما شددت على استخدام وسائل التدفئة الآمنة والالتزام بتوجيهات الوقاية من النار.

ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى اتباع ما يلي:

لا تدخلوا المواقف والطوابق الأرضية وتحت الأرضية خلال الفيضان حتى لو كان في بدايته.

لا تستخدموا المصاعد في الطوابق تحت الأرضية في حال وجود خطر فيضان.

لا تدخلوا إلى شوارع، مستنقعات، برك مياه قد تبدو بالعين المجردة سهلة العبور، لكنها في الواقع قد تسبب بجرف السيارة وتشكّل خطرًا على الحياة.

يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مسارات الأنهار، الوُدْيَان وأحواض الصرف، التي فيها خطر حدوث فيضانات، لأنّ الأمر يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة.

يُنصح بتثبيت الأغراض والممتلكات جيدًا في محيط المنزل، منعًا لسقوطها والتسبب بأضرار مادية وبشرية.

استخدموا وسائل التدفئة الآمنة داخل المنازل، ولا تتركوا المدافئ مشتعلة دون رِقابة.

في حالة اندلاع حريق أو حالة الطوارئ والخطر اتصلوا على الرقم 102 بمحاربي النار.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#منخفض جوي
#حالة الطقس في فلسطين
#طقس فلسطين

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