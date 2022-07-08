حالة الطقس: أجواء حارة في العيد

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الجمعة. ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت، إذ تسجل درجات حرارة أربعينية. ومع حلول المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك مقارنة بيوم عرفة الذي يحل اليوم الجمعة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي درجتين مئويتين. وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. تسود أجواء لطيفة ومنعشة، ومعتدلة مساء، وليلا، وفجرا. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.