حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي من فرصة تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات البرد.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي جراء العاصفة "دانيال"، لذا يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق، ويسود جو حار في المناطق الغورية والبحر الميت فقط، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات المساء الأولى.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي من فرصة تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات البرد.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء حارة نسبيا في ساعات النهار وتنخفض الحرارة بشكل طفيف، وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية فقط.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية، مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء حارة نسبيا في ساعات النهار.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، بينما يسود جو أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية، مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية، وفي المناطق الجبلية يسود جو أقل حرارة من باقي المناطق.

ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات المساء الأولى.