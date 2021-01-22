  2. محليات
  3. دراسات وتقارير

أم الفحم: حراك يحارب الإجرام على وقع القتل والرصاص

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 18:16

أم الفحم: حراك يحارب الإجرام على وقع القتل والرصاص
"صلاة احتجاجيّة" في أم الفحم اليوم
عرب ٤٨/أنس موسى
تحرير: أحمد دراوشة

تشهد مدينة أم الفحمة تظاهرات وفعاليات ضدّ العنف والجريمة تشتدّ وتيرتها منذ مطلع العام، لكنّ العنف لا يتراجع. ولعلّ أبلغ إشارة إلى ذلك هي جريمة إطلاق القتل التي وقعت في المدينة، اليوم، الجمعة، وأسفرت عن مقتل الشاب محمّد ناصر جعو إغباريّة، أثناء وقفة احتجاجيّة ضد العنف.

مراسل "عرب ٤٨"، أنس موسى، كان هناك. أثناء الفعاليات الاحتجاجيّة ضدّ العنف وأثناء جريمة القتل:

وخلال الأسابيع الأخيرة، اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة متظاهرين ضدّ العنف في مدينة أم الفحم أكثر ممّا اعتقلت متورّطين في جرائم عنف بالمدينة.

وتتصاعد الاحتجاجات في البلدات العربيّة ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، بحسب ما يصرّح المتظاهرون، بعدما شهدت كفر قرع قبل أسبوعين مواجهات مع الشرطة بعد جريمة مقتل الشاب سليمان مصاروة رميا بالرصاص.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: إغلاق شارع 65 احتجاجا على العنف والجريمة
أم الفحم: إغلاق شارع 65 احتجاجا على العنف والجريمة

2021-01-22

أم الفحم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
أم الفحم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2021-01-22

جائحة كورونا: تعميق للفقر والبطالة في المجتمع العربي
جائحة كورونا: تعميق للفقر والبطالة في المجتمع العربي

2021-01-22

الأكثر قراءة

بايدن يوقع 15 أمرا رئاسيا ويتحدث عن الرسالة التي تركها ترامب

بايدن يوقع 15 أمرا رئاسيا ويتحدث عن الرسالة التي تركها ترامب

2021-01-21
البعنة: لائحة اتهام ضد قاتل 3 شبان عرب من الجليل

البعنة: لائحة اتهام ضد قاتل 3 شبان عرب من الجليل

2021-01-21
بغداد: 32 قتيلا و110 جرحى بتفجيرَين وإيعاز بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنيّة

بغداد: 32 قتيلا و110 جرحى بتفجيرَين وإيعاز بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنيّة

2021-01-21
فرص تمديد الإغلاق تتقلص: 220 وفاة بكورونا منذ مطلع الأسبوع

فرص تمديد الإغلاق تتقلص: 220 وفاة بكورونا منذ مطلع الأسبوع

2021-01-21
حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

2021-01-21