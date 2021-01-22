أم الفحم: حراك يحارب الإجرام على وقع القتل والرصاص

تشهد مدينة أم الفحمة تظاهرات وفعاليات ضدّ العنف والجريمة تشتدّ وتيرتها منذ مطلع العام، لكنّ العنف لا يتراجع. ولعلّ أبلغ إشارة إلى ذلك هي جريمة إطلاق القتل التي وقعت في المدينة، اليوم، الجمعة، وأسفرت عن مقتل الشاب محمّد ناصر جعو إغباريّة، أثناء وقفة احتجاجيّة ضد العنف.

مراسل "عرب ٤٨"، أنس موسى، كان هناك. أثناء الفعاليات الاحتجاجيّة ضدّ العنف وأثناء جريمة القتل:

وخلال الأسابيع الأخيرة، اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة متظاهرين ضدّ العنف في مدينة أم الفحم أكثر ممّا اعتقلت متورّطين في جرائم عنف بالمدينة.

وتتصاعد الاحتجاجات في البلدات العربيّة ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، بحسب ما يصرّح المتظاهرون، بعدما شهدت كفر قرع قبل أسبوعين مواجهات مع الشرطة بعد جريمة مقتل الشاب سليمان مصاروة رميا بالرصاص.