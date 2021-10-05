بطيرم: 7 أطفال عرب لقوا مصارعهم غرقا هذا العام

يستدل من معطيات نشرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد اليوم، الثلاثاء، أن 94 طفلا من جيل الولادة حتى 17 عاما لقوا مصارعهم في حوادث غرق بالبلاد خلال موسم السباحة بين السنوات 2016 حتى 2021.

وأوضحت المعطيات أن "موسم السباحة لهذا العام الذي بدأ يوم 20 آذار/ مارس وينتهي اليوم، شهد 15 حالة غرق انتهت بالوفاة، ما يعني انخفاض طفيف مقارنة بمعدل الوفيات السنوي بين الأعوام 2016 حتى 2020 الذي بلغ 16 حالة. في المقابل تعتبر حالات الغرق خلال موسم السباحة لهذا العام مضاعفة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد 8 حالات غرق انتهت بالوفاة، علمًا أن العام 2020 كان خلاله موسم السباحة قصير المدة وشهد إغلاقات بسبب جائحة كورونا التي حالت دون وصول المستجمين إلى الشواطئ وبرك السباحة".

وأشارت إلى أنه "من بين حالات الوفاة هذا العام جرى رصد 5 حالات منها داخل برك السباحة (3 حالات في برك سباحة عامة وواحدة في بركة خاصة وأخرى في بركة سباحة تابعة لأحد بيوت الاستجمام)، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة سجلت في مياه البحر بينها حالتان في مياه الأنهار وحالتين غرق في دلو أو في حوض استحمام وواحدة في بئر مياه ومثلها في مجمع مياه".

وأظهرت المعطيات أن "39% من حالات الغرق التي انتهت بالوفاة والتي وقعت خلال السنوات الست الأخيرة سجلت في برك السباحة (19% منها في برك السباحة العامة، و18% في برك السباحة الخاصة، حالتين في بركة تابعة لأحد بيوت الاستجمام)، كما أن 24% من بين حالات الوفاة نتيجة الغرق في السنوات الست الأخيرة وقعت في مياه الأنهار والوديان و19% في مياه البحر".

وحسب المعطيات فإن "7 أطفال من المجتمع العربي كانوا بين الضحايا الذين لاقوا مصارعهم نتيجة الغرق خلال موسم السباحة هذا العام، بالإضافة إلى 7 من المجتمع اليهودي".

وبرزت حالات الغرق في منطقة النقب لدى فئة الأولاد على وجه الخصوص، إذ أنه ومن مجمل حالات الغرق التي جرى تسجيلها بين الأعوام 2016 حتى 2021، اتضح أن نحو ثلثي الضحايا ما يعادل نسبة 68% كانوا من الأولاد في النقب، ونحو الربع 26% من المجتمع العربي عموما".

أما فيما يتعلق بفئات الجيل الأكثر احتمالا للوفاة نتيجة الغرق خلال مواسم السباحة، بينت المعطيات أن "فئة الأطفال من جيل 0 حتى 4 أعوام والفتية من جيل 15 حتى 17 عاما هم الأكثر احتمالا للوفاة، إذ أن نسبتهم الإجمالية من حالات الوفاة بلغت 1.4 ضعفا وضعفين على التوالي".

وتطرقت "بطيرم" في ختام معطياتها إلى أن "ثلثي حالات الوفاة نتيجة الغرق لفئة الأطفال (0-4 سنوات) وقعت في البيئة المنزلية بما في ذلك ساحة المنزل فيما سائر حالات الغرق المتبقية سجلت في الحيز العام. كما أن معظم حالات الوفاة نتيجة الغرق لفئة الأولاد من جيل 5 حتى 9 سنوات ومن جيل 10 حتى 17 عاما وقعت في الحيز العام".