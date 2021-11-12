مستشفى في سخنين: حلم الأهالي وتهميش الحكومة للعرب

لا يختلف شخصان في منطقة البطوف عموما ومدينة سخنين خصوصا على الحاجة الماسة والضرورة القصوى لبناء مستشفى عصري وحديث يقدم الخدمات الطبية للمرضى من أهالي منطقة الجليل، شمالي البلاد، والذي عارضته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عند طرح الأمر في الكنيست من قبل نواب عرب أكثر من مرة في الأعوام الماضية.

منال أبو ريا

وليس خافيا على أحد أن المجتمع العربي في البلاد يفتقر لمؤسسات خدماتية عدة من مستشفى وجامعة وغيرها من المرافق الأخرى، إذ تعمدت السلطات الإسرائيلية إهمال وتهميش البلدات العربية، منذ إقامة الدولة.

وعاد الموضوع إلى الساحة من جديد بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أول من أمس الأربعاء، على مشروع قانون لإقامة مستشفى في سخنين قدمه النائب أيمن عودة باسم القائمة المشتركة، وذلك بدعم كتل المعارضة ورفض كتل الائتلاف الحكومي، وبينها القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية).

أبو ريا: إقامة مستشفى تحوّل سخنين إلى مدينة مركزية في منطقة الجليل

وفي هذا السياق، قالت المواطنة منال أبو ريا من مدينة سخنين لـ"عرب 48" إنه "بالطبع، لا يوجد شخص لا يؤيد إقامة مستشفى في سخنين، والذي يمكن أن يرفع من مستوى الخدمات الصحية في سخنين والمنطقة".

محمد حيادري

وأضافت أن "بُعد المستشفيات الموجودة في بوريا ونهريا وصفد عن سخنين ومنطقة البطوف يحتم على السلطات إقامة مستشفى قريب يقدم الخدمات الطبية للمرضى ومن الممكن أنن يكون سببا في إنقاذ الكثير من الحالات الصحية الطارئة، عدا عن كونه يحوّل سخنين إلى مدينة مركزية في منطقة الجليل".

حيادري: المستشفيات بعيدة عن سخنين والبطوف

وقال الصيدلي محمد حيادري من سخنين لـ"عرب 48" إن "سخنين تعد بلدا مركزيا في البطوف، ومن المهم إقامة مستشفى فيها لخدمة هذا الجمهور الواسع".

وأكد أن "هذه منطقة الجليل كبيرة ويسكنها مئات الآلاف من المواطنين العرب، والمستشفيات بعيدة عن منطقة البطوف تحديدا، ومن شأن إقامة مستشفى مساعدة المرضى من سخنين والبلدات المجاورة، من كفر مندا إلى المغار وعيلبون منطقة الشاغور".

سعدي: لا أثق بإقدام الحكومة على بناء مستشفى في سخنين

حاتم بدارنة

وقالت الشابة ليان سعدي مدينة سخنين لـ"عرب 48" إن "إقامة مستشفى في سخنين حلم لأبناء المدينة، ولكنني لست واثقة بأن الحكومة الإسرائيلية ستبني فعلا مستشفى هنا في سخنين".

وأكدت أن "المنطقة تحتاج إلى مستشفى قريب وإقامته في سخنين يخدم المدينة والبلدات المجاورة".

وقال حاتم بدارنة من مدينة عرابة البطوف لـ"عرب 48" إن "إقامة مستشفى في مدينة سخنين أو في منطقة البطوف ستحدث ثورة في الخدمات الصحية".

وأضاف أنه "أعمل مسعفا في المنطقة، ووجود مستشفى قريب يعني إنقاذ حياة مصاب بنوبة قلبية أو إصابة بالغة الخطورة، فعامل الوقت في هذا الحالات هام ومصيري، وأقرب المستشفيات عن هذه المنطقة يتطلب السفر لمدة 40 دقيقة، ودون أدنى شك وجود مستشفى قريب يسهل الخدمات والرعاية الصحية لأبناء المنطقة".

نصرة: مستشفى في سخنين حاجة ضرورية للمنطقة

بلال نصرة

وقال المضمد بلال نصرة من قرية دير حنا لـ"عرب 48" إن "وجود مستشفى في سخنين حاجة ضرورية للمنطقة خصوصا والمجتمع العربي عموما".

وأضاف أن "المستشفى المقترح إقامته في سخنين يمكن أن يقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لسكان ما يزيد عن 13 بلدة، ولكنني لست متأكدا أن يطبق مثل هذا الأمر على أرض الواقع، ونأمل أن يتم بناء مستشفى فعلا في المنطقة".

وأخيرا، يبقى قرار بناء مستشفى في سخنين حبرا على ورق ما لم ينفذ على أرض الواقع خدمة للمواطنين في سخنين والمنطقة.