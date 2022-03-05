ما مصير الطلاب العرب بجامعات أوكرانيا بعد توقف تعليمهم؟

يواجه الطلاب العرب الذين التحقوا بجامعات أوكرانيا لإكمال مسيرتهم التعليمية، مصيرا مجهولا بعد توقف تعليمهم وعودتهم إلى البلاد إثر غزو روسيا لأوكرانيا.

ويتعلّم في الجامعات الأوكرانية نحو 1800 طالب عربي من البلاد، بينهم 600 طالب في السنة السادسة من تعليمهم وهم على أعتاب التخرج.

وبهذا الصدد، أطلقت مبادرة لطلاب ووكلاء التعليم في الجامعات الأوكرانية في مسعى لإيجاد حلول للطلاب العرب في الجامعات الأوكرانية، ومن المقرر أن يلتقي نواب من القائمتين العربيتين (الموحدة والمشتركة) يوم الإثنين المقبل لمناقشة مصير الطلاب.

وحول المبادرة، قال المحامي، محمد طربيه، من سخنين في حديث لـ"عرب 48"، إنه "يهمني أن أذكر أولا أن هذه المبادرة جماعية للطلاب العرب في أوكرانيا ومجموعة من المعنيين، سيما وأننا نتحدث عن أزمة حقيقية لمجموعة طلاب يقدر عددهم 1800 طالبا، خصوصًا طلاب الطب في السنة الخامسة والسادسة من تعليمهم والذين كانوا على أبواب التخرج".

وأضاف "من خلال المتابعات كنا على اطلاع على مراسلة بين ذوي الطلاب من عرابة ووزارة الصحة حول القضية، وكان رد وزارة الصحة أنها ستتعامل مع كل طالب على حدة، علمًا أن أنظمة الوزارة تقتضي أن يتعلم طالب الطب في السنتين الأخيرتين في نفس الجامعة وهو ما لا يمكن في هذه الحالة، أي أن أكثر من 600 طالب معرضين لخسارة سنتين تعليميتين لأسباب خارجة عن إرادتهم".

المحامي محمد طربيه

ولفت طربيه إلى أنه "اجتمعنا قبل أيام في باقة الغربية بحضور ممثلين عن الطلاب في الجامعات الأوكرانية خصوصا أكبر ثلاث جامعات هناك وهي أوديسا ودنيبرو وخاركوف وهناك ما نسبتهم 98% من الطلاب العرب في أوكرانيا، وخرجنا باتفاق موحد أن يكون توجها جماعيا ومعالجة جماعية من قبل وزارة الصحة لمشكلة الطلاب، هؤلاء طلاب ناجحون ويجب أن تتعامل الوزارة معهم بشكل جماعي".

وحول الحلول المقترحة، ذكر أنه "هناك الكثير من الحلول المطروحة، أما تبني الخطة التعليمية للجامعات الأوكرانية من قبل وزارة الصحة، ومنحهم الإذن أن يواصلوا تعليمهم من حيث توقفوا، أما في الجامعات الإسرائيلية أو في جامعات خارج البلاد، وهي طبعا خطة بديلة فالأفضل لأي طالب أن يواصل تعليمه في الجامعة التي تعلم بها إن كان ذلك ممكنا".

وعبر طربيه في ختام حديثه عن أمله بأن "تتوفر حلولا للطلاب العرب من خلال جلستنا مع النواب العرب في القائمتين، حيث شددنا على رغبتنا بعدم تسييس هذه القضية وبذلك الجهود من أجل الطلاب، ومحاولة الاجتماع أيضا مع وزير الصحة لطرح حل جماعي للطلاب العرب الذين توقفوا عن تعليمهم في أوكرانيا وعدم إبقاء هؤلاء الطلاب دون حل جماعي قد يعرضهم إلى استغلال وكلاء وهو ما لا نريده".