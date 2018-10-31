اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

حقق العرب في مدينة اللد فوزا كبيرا بعد فرز جميع أصوات الناخبين لعضوية مجلس بلدية اللد في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، وبهذا تكون الكتلة الأكبر في البلدية. وفاز برئاسة البلدية الرئيس الحالي يائير رفيفو.

وأعضاء البلدية من قائمة النداء العربي اللداوية والنهضة هم: فرج بن فرج، عبد الكريم زبارقة، فداء شحادة، محمد أبو شريقي، جمال أبو صيام، أكرم ساق الله.

ويستدل من النتائج حصول قائمة النداء العربي اللداوية والنهضة على 6 مقاعد، فيما حصلت قوائم: "الليكود" 6 مقاعد، "البيت اليهودي" 3 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" مقعدان، "رافي يش عتيد" مقعد و"شاس" مقعد.

وعمت أجواء من الفرح بين العرب في اللد بهذا الفوز غير المسبوق في الانتخابات المحلية.