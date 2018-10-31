عكا: 5 مقاعد للقائمتين العربيتين

يستدل من النتائج شبه الرسمية أن قائمة الوحدة العكية حصلت على 3.533 صوتا بنسبة 16.5٪ وسيمثلها كل من أدهم جمل وحاتم فارس وعائشة مرسي، وحصلت قائمة التحالف العكي على 1.996 صوتا بنسبة 9.3٪ وسيمثلها حسين أسدي وبولص نحاس، في المجلس البلدي الذي يضم 17 عضوا.

وبلغ عدد المصوتين لعضوية بلدية عكا 21.371 صوتا، وحصلت قائمة "باز" على 8.181 صوتا بنسبة 38٪ وستتمثل بـ6 مقاعد وهي أكبر قائمة في البلدية. كما حصل رئيس البلدية، شمعون لانكري، على 17.830 صوتا، وصوّت 3.143 ناخبا ببطاقة خضراء. تعبيرا عن رفضهم لرئيس البلدية كمرشح وحيد.