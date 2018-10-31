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عكا: 5 مقاعد للقائمتين العربيتين

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 13:28

عكا: 5 مقاعد للقائمتين العربيتين
عرب ٤٨

يستدل من النتائج شبه الرسمية أن قائمة الوحدة العكية حصلت على 3.533 صوتا بنسبة 16.5٪ وسيمثلها كل من أدهم جمل وحاتم فارس وعائشة مرسي، وحصلت قائمة التحالف العكي على 1.996 صوتا بنسبة 9.3٪ وسيمثلها حسين أسدي وبولص نحاس، في المجلس البلدي الذي يضم 17 عضوا.

وبلغ عدد المصوتين لعضوية بلدية عكا 21.371 صوتا، وحصلت قائمة "باز" على 8.181 صوتا بنسبة 38٪ وستتمثل بـ6 مقاعد وهي أكبر قائمة في البلدية. كما حصل رئيس البلدية، شمعون لانكري، على 17.830 صوتا، وصوّت 3.143 ناخبا ببطاقة خضراء. تعبيرا عن رفضهم لرئيس البلدية كمرشح وحيد.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#عكا
#انتخابات 2018
#السلطات المحلية

مواد الملف
نتسيرت عيليت: 3 مقاعد للقائمة المشتركة

نتسيرت عيليت: 3 مقاعد للقائمة المشتركة

قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي

قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

البعنة: فوز علي خليل برئاسة المجلس

البعنة: فوز علي خليل برئاسة المجلس

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

البعينة نجيدات: منير حمودة يفوز برئاسة المجلس

البعينة نجيدات: منير حمودة يفوز برئاسة المجلس

عبلين: مأمون شيخ أحمد يفوز بالرئاسة مجددا

عبلين: مأمون شيخ أحمد يفوز بالرئاسة مجددا

إكسال: محمد رافع شلبي يفوز برئاسة المجلس

إكسال: محمد رافع شلبي يفوز برئاسة المجلس

أم الفحم: جولة ثانية بين خالد حمدان وسمير محاميد

أم الفحم: جولة ثانية بين خالد حمدان وسمير محاميد

أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد وفوزي مشلب

أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد وفوزي مشلب

أبو غوش: انتخاب كاظم إبراهيم لرئاسة المجلس

أبو غوش: انتخاب كاظم إبراهيم لرئاسة المجلس

شفاعمرو: عرسان ياسين يفوز برئاسة البلدية

شفاعمرو: عرسان ياسين يفوز برئاسة البلدية

نتائج الانتخابات المحلية 2018

نتائج الانتخابات المحلية 2018

الجش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الجش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

تل السبع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

تل السبع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شعب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شعب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شقيب السلام: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شقيب السلام: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الشبلي أم الغنم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الشبلي أم الغنم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرينة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرينة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

رهط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

رهط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرامة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرامة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

قلنسوة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

قلنسوة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

البقيعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

البقيعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الفريديس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الفريديس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرعرة النقب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرعرة النقب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عارة عرعرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عارة عرعرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرابة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرابة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عسفيا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عسفيا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عكا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عكا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عين ماهل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عين ماهل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلوط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلوط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلبون: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلبون: نتائج الانتخابات المحلية 2018

سخنين: نتائج الانتخابات المحلية 2018

سخنين: نتائج الانتخابات المحلية 2018

ساجور: نتائج الانتخابات المحلية 2018

ساجور: نتائج الانتخابات المحلية 2018

نحف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

نحف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المشهد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المشهد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معلوت ترشيحا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معلوت ترشيحا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معليا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معليا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المزرعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المزرعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المغار: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المغار: نتائج الانتخابات المحلية 2018

مجد الكروم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

مجد الكروم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

اللقية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

اللقية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قرع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قرع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قاسم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قاسم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر مندا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر مندا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر كنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر كنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر ياسيف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر ياسيف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر برا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر برا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كعبية طباش حجاجرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كعبية طباش حجاجرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسرى سميع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسرى سميع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسيفة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسيفة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كوكب أبو الهيجاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كوكب أبو الهيجاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كابول: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كابول: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يركا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يركا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يافة الناصرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يافة الناصرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يانوح جت: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يانوح جت: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طمرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طمرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طرعان: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طرعان: نتائج الانتخابات المحلية 2018

حرفيش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

حرفيش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الزرازير: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الزرازير: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير حنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير حنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير الأسد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير الأسد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دبورية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دبورية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دالية الكرمل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دالية الكرمل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جسر الزرقاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جسر الزرقاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جلجولية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جلجولية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جولس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جولس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جديدة المكر: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جديدة المكر: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

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