نتسيرت عيليت: 3 مقاعد للقائمة المشتركة

يستدل من النتائج شبه الرسمية أن القائمة المشتركة للتعايش في مدينة نتسيرت عيليت، حصلت على 4450 صوتا في الانتخابات المحلية التي جرت أمس، الثلاثاء، وستتمثل في الدورة المقبلة بثلاثة أعضاء في المجلس البلدي.

وسيمثل القائمة في المجلس البلدي كل من أعضاء البلدية الحاليين، د. شكري عواودة ود. رائد غطاس والمحاسب حبيب عودة في الدورة المقبلة لخمسة أعوام.

وقال عضو بلدية نتسيرت عيليت والمرشح عن القائمة المشتركة للتعايش، د. رائد غطاس، لـ"عرب 48" إنه "حصلنا علة زيادة بنحو 1200 صوت عن الدورة السابقة، وكنا نأمل أن منحنا هذا المقعد الرابع، غير أننا سنحصل على ما يبدو على 3 مقاعد فقط بسبب وجود 830 صوتا للجنود".

يذكر أن رونين بلوت فاز برئاسة بلدية نتسيرت عيليت للمرة الثانية.