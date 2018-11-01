الرئيس المنتخب ماهر خليلية: يافة الناصرة قالت كلمتها

أعرب الرئيس المنتخب لمجلس محلي يافة الناصرة ماهر خليلية، عن رضاه من قدرة قائمته على تحقيق الفوز في انتخابات السلطة المحلية، عبر "قائمة وحدة يافة الناصرة"، حيث حصل على 4.865 صوتا، فيما حصل كل من رئيس المجلس عن "الجبهة" عمران كنانة على 4.021، وإبراهيم سرحان 813، وحسين خطيب 366 وعبد الله حسينية 176 صوتا.

وأضاف أن "أهالي يافة الناصرة قالوا كلمتهم وأعلنوا عن التغيير، وأكثر ما يرضيني أن الانتخابات سارت بطريقة ديمقراطية ونزيهة في أجواء أخوية، ولا بد أن أثني على دور عمران كنانة في عمله، فكل منا يريد أن يقدم ما هو أفضل لبلدته".

وأكد خليلية أنه "سأعمل على رفع اسم يافة الناصرة عاليا في جميع المحافل، وأعد بمشايع تطويرية كثيرة لأهالي القرية".

وتعهد بـ"الحفاظ على النسيج الاجتماعي والعمل بجهود جبارة، من أجل دعم المؤسسات في البلدة وإنتاج مشاريع حيوية من شأنها أن تدفع بمركبنا رافعين راية النصر محققين الأمل المنشود".

وختم الرئيس الجديد لمجلس يافة الناصرة إنه "كنت واثقا من قدرتنا على الفوز فيها، فقد حان الوقت للفوز برئاسة المجلس المحلي وقيادته إلى بر الأمان".

يذكر أن قائمة وحدة يافة حصلت على 5 مقاعد في المجلس المحلي، فيما حصلت كل من قائمة الجبهة على 4 والقائمة الحيادية على مقعدين وقائمة إعمار يافة وقائمة يافة جديدة على مقعد لكل منهما.