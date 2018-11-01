14 امرأة نجحن في انتخابات السلطات المحلية العربية

يُستدل من نتائج الانتخابات للسلطات المحلية العربية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي فوز 14 امرأة وفتاة، وزيادة التمثيل النسوي بشكل لافت.

وتميزت هذه الانتخابات بظهور عدة قوائم نسوية ومرشحات في قوائم عامة ةلم ينحصر ترشحن على قوائم حزبية كما كان في الأعوام السابقة، لكن رغم ذلك يبقى التمثيل النسوي ضئيلا جدا إذ وصل عدد النساء إلى 14 امرأة في عضوية السلطات المحلية من أصل أكثر من 700 عضو في هذه السلطات.

قائمة أسماء الفائزات بالعضوية في السلطات المحلية العربية:

فداء شحادة - اللد

آمنة ذياب - طمرة

عائشة نجار - عرابة

شهيرة شلبي - حيفا

آمال شحادة - الناصرة

سامية أبو الرب - الناصرة

فاتن أبو ناجي - الناصرة

أسماء ريان – كفر برا

عرين حريكة – مجد الكروم

فتحية مقاري خطيب – كفر كنا

د. نهى بدر - المغار

فوز عثمان عبيد - عبلين

ريم أسدي – دير الأسد

سميرة عزام – عسفيا.

وعملت جمعيتا "كيان" و"نساء ضد العنف" وغيرها من الجمعيات النسوية ضمن حملات خاصة في المجتمع العربي، منذ نحو عام، على ضمان تمثيل النساء وقضاياهن على أجندة انتخابات العمل البلدي.

وكانت "كيان" قد أطلقت حملة خاصة وموسعة، تحت عنوان "دوركِ"، هدفها تعزيز حضور ومشاركة النساء العربيات في الحيّز العام، ودفعهّن للمشاركة والترشح في انتخابات السلطات المحليّة.

(أرشيفية)

كما عمل ائتلاف "صوتكِ قوّة" المشكّل من 11 جمعية حقوقية ونسوية، على زيادة تمثيل النساء وقضاياهن في انتخابات السلطات المحلية 2018 من خلال حملة قطرية تحت عنوان "بتحسبها غير" تهدف لتسليط الضوء على القدرات والكفاءات النسائية التي أثبتت قدراتها في مجالات مختلفة، وبشكل خاص في السلطات المحلية وأماكن صنع القرار في البلديات والمجالس المحلية.