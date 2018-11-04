تل السبع: المرشح موسى الأعسم يتنازل لعمر أبو رقيق

أعلن المرشح موسى الأعسم، الليلة الماضية، عن تنازله عن خوض المنافسة الانتخابية في الجولة الثانية ودعمه للمرشح الشاب عمر أبو رقيق (30 عاما)، لرئاسة مجلس تل السبع المحلي في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وكان المرشح مصلح أبو عصا قد أعلن دعمه سابقا للمرشح أبو رقيق، وبهذا يكون أبو رقيق قد حصل على دعم 3 قوائم انتخابية و11 عضوا في المجلس المحلي.

وكتب عمر أبو رقيق على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي أنه "لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ. أتقدم بخالص الشُكر والتقدير لكل من ساندني ودعمني في حملتي الانتخابية وأخذ بيدي، كل من كان مؤمنا بطريقي وفكري. أشكر المرشحين مصلح أبو عصا وموسى الأعسم اللذين ضربا لي مثلا في المنافسة الشريفة والأخلاق العالية".

وأضاف أن "تل السبع إلى عهد جديد، كُل ما كتب في برنامجنا الانتخابي سيُنفذ، وسنشرككم في كل خطوة ومرحلة".

وجاءت نتائج الجولة الأولى في الانتخابات على رئاسة المجلس المحلي في تل السبع على النحو التالي: عمر أبو رقيق حصل على 2915 صوتًا، وموسى الأعسم حصل على 2523 صوتًا، ومصلح أبو عصا على 1959 صوتًا.

ولم يستطع أي مرشح من اجتياز نسبة الحسم (40%)، والتي تقدر بنحو 2960 صوتا.

وبناء على هذه النتائج، كان من المزمع خوض الجولة الثانية لانتخابات مجلس محلي تل السبع، بين المرشحين عمر أبو رقيق وموسى الأعسم.